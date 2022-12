Feijóo avisa que el PP se reserva acciones para defender la independencia del TC ante la elección de Campo y Díez

Dice que es el propio TC el que debe decidir quién es la persona adecuada para presidirlo, ante las aspiraciones de Balaguer y Pumpido

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este jueves al Gobierno que retire como candidatos al Tribunal Constitucional al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora de Moncloa Laura Díez, dos exaltos cargos que ve "obscenamente partidistas". En caso de no hacerlo, ha avisado que su partido se reserva acciones para defender la independencia del tribunal de garantías, apuntando a la posibilidad de denunciarlo en Europa.

"En el caso de que sigamos observando que estos nombramientos escandalosamente partidistas de dos exaltos cargos del Gobierno en el TC se consoliden y se confirmen, pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y defender nuestra postura de regeneración institucional que creo que en España es imprescindible con este Gobierno", ha anunciado Feijóo, al ser preguntado si el PP podría acudir a Bruselas.

Precisamente este mismo jueves el TC ha dado el visto bueno a los magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación parcial del órgano de garantías tras examinar si cumplían con los requisitos de idoneidad: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora del Ministerio de Presidencia Laura Díez --propuestos por el Gobierno--; así como del magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano --por parte del CGPJ--.

PIDE AL GOBIERNO "RETIRAR SUS CHAPUZAS LEGALES"

En una rueda de prensa en la sede del PP para hacer balance, Feijóo ha calificado de "excelente noticia" el desbloqueo del Tribunal Constitucional esta semana porque "al final" de forma "unánime" el Consejo ha nombrado a dos magistrados con un "reconocido prestigio y trayectoria de trienios al servicio de la magistratura", en alusión a César Tolosa y María Luisa Segoviano.

En este sentido, el presidente del PP ha indicado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debería "disculparse de forma correcta y solemne" tras los "insultos y descalificaciones" que, a su juicio, dirigió a los miembros del Consejo.

En segundo lugar, ha pedido "retirar las chapuzas legales, inconstitucionales a sabiendas que pretendía hacer para cercenar aún más las competencias del CGPJ y prohibirle que nombrase a dos miembros del TC" porque, según ha explicado, "de facto lo que iba a producir es que solo podían nombrar cada uno de los miembros del Consejo a un candidato al TC".

Según Feijóo, el CGPJ "ha cumplido con su deber" al buscar dos "perfiles independientes y apartidistas", con una "trayectoria en el ámbito de la magistratura contrastada". Por eso, ha dicho que el Gobierno debería seguir esa misma forma de actuar y "retirar sus dos exaltos cargos" para el TC.

EL GOBIERNO QUIERE "CONTROLAR" EL CGPJ Y EL TC

A su entender, la forma de proceder del Ejecutivo es "lo contrario de prestigiar las instituciones, la independencia judicial y la despolitización de la Justicia". "Ahora cada vez se extiende más por qué el Gobierno quiere no renovar el Consejo y el TC sino controlar el Consejo y el Constitucional. Y entre renovar y controlar, comprenderá usted que son dos conceptos diametralmente opuestos", ha apostillado.

Feijóo ha insistido en que él espera que el Gobierno "retire" a Campo y Díez, "dos candidatos obscenamente partidistas, exaltos cargos del Gobierno", ya que, se trata de "preservar la profesionalidad del TC en España que es tan imprescindible en este momento".

De hecho, ha revelado que en las negociaciones que llevaron a cabo este otoño había un acuerdo para avanzar en esa despolitización de la Justicia pero ahora ven cómo se han "incumplido las cuestiones orales más mínimas en las que habían avanzado".

Al ser preguntado si mantiene el órdago de elevar a Bruselas la designación de estos dos candidatos al TC, Feijóo ha indicado que si se "confirman" esos nombramientos, el PP se reserva "todos los derechos para defender la independencia de las instituciones" y defender la "regeneración institucional".

Además, tras el desbloqueo del TC, Feijóo ha considerado que el Gobierno ya no presentará en el Congreso través de PSOE y UP una proposición de ley para renovar el TC con el texto de las enmiendas que fueron paralizadas por el tribunal de garantías porque "ya no las necesita". Eso sí, se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez va a hacer "todo aquello que sea necesario para obtener sus fines, sean legales o ilegales".

Feijóo ha señalado que los pasos del Gobierno y sus decisiones evidencian que al Gobierno "no le interesa una Justicia independiente sino controlada" y ha enmarcado en ese contexto la ruptura de las negociaciones para renovar el CGJ hace unas semanas. De hecho, ha avanzado que el PP prepara un plan de calidad institucional que pretende presentar en enero y que tendrá como base la iniciativa para renovar el Consejo que su partido remitió al Gobierno en julio.

¿CONDE PUMPIDO O BALAGUER?

Al ser preguntado si a Cándido Conde Pumpido, que aspira a presidir el TC, le atribuye las mismas cualidades de reconocido prestigio que a los magistrados Segoviano y Tolosa, Feijóo ha indicado que "corresponde a los miembros del TC elegir a su presidente o presidenta" y es lo que su partido "va a practicar".

"No podemos compartir los insultos y descalificaciones que desde el presidente del Gobierno hasta ministros y portavoces le han dedicado a los miembros del TC, a los que han comparado con golpistas", ha manifestado, para insistir en que si tuvieran un "mínimo de respeto a las instituciones", deberían realizar una "disculpa expresa".

Feijóo ha señalado que es "evidente que hay miembros del TC que han tenido vinculaciones políticas en sus anteriores empleos y hay otros que no las han tenido", pero es el Constitucional "el que ha de decidir quién es la persona adecuada para presidirlo".

En este momento, la magistrada María Luisa Balaguer se medirá previsiblemente ante el magistrado Cándido Conde-Pumpido por la presidencia de un Tribunal Constitucional (TC) que se prepara para su renovación parcial y para cambiar su mayoría --de conservadora a progresista--, aunque fuentes del órgano de garantías aseguran a Europa Press que los contactos en el tribunal para medir los apoyos aún son incipientes y que, por lo tanto, no hay favorito.

SIN ACLARACIONES SOBRE EL CANDIDATO DEL SENADO

Al ser preguntado si el PP va a pedir al PSOE que se agilice el nombramiento de la plaza vacante que hay en el Tribunal Constitucional y que debe elegir el Senado tras la renuncia por motivos de salud este verano de Alfredo Montoya, de sensibilidad conservadora, Feijóo no ha aclarado si su partido intentará acelerar ese nombramiento en el que se requiere el consenso de los dos grandes partidos.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado después que la formación va a "reivindicar" ese puesto y que será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tendrá que asumir si quiere aparecer públicamente cómo que es el que bloquea esa renovación.