Feijóo avisa de que un proceso catalán a la vasca sería "un desastre" y pide al candidato del PNV que "no lo imite"

Asegura que "el modelo de Pradales" quiere parecerse al de Ibarretxe "de ruptura, fractura y referéndum"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, de que "no se puede imitar lo que no funciona" y se ha mostrado convencido de que "un proceso catalán a la vasca" sería "un desastre". Además, ha asegurado que "el modelo de Pradales" quiere parecerse "al de Ibarretxe" de "ruptura, fractura y referéndum".

Feijóo, que se encuentra en Bilbao para apoyar al candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha respondido, de esta forma, a las declaraciones del aspirante jeltzale a Ajuria Enea, que ha asegurado en una entrevista que "Sánchez tiene que cumplir un referéndum para un nuevo estatus en Euskadi".

El líder popular ha asegurado que "hay un cierto complejo de algunos políticos en relación con algunas tendencias políticas que se utilizan en otras comunidades autónomas", y ha manifestado su sorpresa por que "los políticos vascos tengan un complejo sobre los políticos independentistas catalanes".

"Me sorprende mucho, porque creo que no se puede tener complejo de aquello que no se hace bien. No se puede imitar aquello que no funciona, y el proceso de Cataluña ha sido un desastre, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, para el pueblo catalán", ha manifestado.

Por ello, ha advertido de que "un proceso a la vasca sería, además de una copia, algo absolutamente inadecuado, inapropiado y desastroso para el PNV y para el pueblo vasco en general".

DIFERENTES MODELOS

Según ha recordado, en Euskadi y en el PNV ha habido diferentes modelos, "el de Ardanza, el Ibarretxe, el modelo de Urkullu y el modelo de Pradales". El modelo de Ardanza, según ha precisado, era el de intentar acordar", lo que llevó a crear el Pacto de Ajuria Enea "que ha roto" la formación jeltzale, mientras el de Ibarretxe era "un modelo de romper, de ruptura, de fractura, de referéndum".

Alberto Núñez Feijóo cree que el actual Lehendakari, Iñigo Urkullu, "volvió a intentar parecerse al modelo de Ardanza" y ahora "el modelo de Pradales parece que quiere parecerse al de Ibarretxe". "Yo creo, honradamente, que es mucho mejor el modelo de Ardanza y el modelo de Urkullu que el modelo de Ibarretxe y que el modelo de Pradales", ha apuntado.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que "en el PNV los que tienen un modelo distinto al independentismo y al separatismo no tienen carrera política y se les cambia".

Núñez Feijóo ha señalado que, por su parte, el PP no le "ha mentido nunca" al pueblo vasco y no son ni independentistas, ni separatistas, sino "constitucionalistas, autonomistas y foralistas". "Defendemos la Constitución, el Estatuto de Gernika y la foralidad con independencia del resultado que saquemos", ha concluido.