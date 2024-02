Feijóo avisa que reformar el terrorismo en el Código Penal sacaría terroristas a la calle y no sería "admisible" en UE

PIEDRAFITA (LUGO), 2 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que reformar el delito de terrorismo en el Código Penal sería un "fraude legal" que podría sacar a la calle a "centenares" de terroristas. A su entender, sería "un disparate" y "esto en Europa no es admisible" porque el delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo.

Así se ha pronunciado Feijóo en una comparecencia ante los medios en Piedrafita de Cebreiro (Lugo), en su primer acto de campaña ante las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, después de que el dirigente de En Comú Podem y exdiputado en el Congreso Jaume Asens haya propuesto reformar el delito de terrorismo del Código Penal como "punto medio" entre las posiciones de Junts y PSOE para desencallar la ley de amnistía.

Feijóo ha señalado que ahora "parece" que se plantea cambiar el "concepto del delito de terrorismo para amnistiar esos delitos", asegurando que "esto es simplemente una variación del mismo fraude legal" al que el Ejecutivo les "tienen acostumbrados".

"EL ENGAÑO CONTINÚA" El líder del PP ha indicado que si ahora se opta por "suprimir" el delito de terrorismo "habría centenares de personas que saldrían a la calle". "Y me parece que eso sería un disparate. En Europa no es admisible, el delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo", ha enfatizado.

Por todo ello, ha indicado que "no cabe un fraude legal para intentar sortear la legislación española cuando la legislación española está sometida también a la legislación europea". "Pero insisto, no sé si lo va a hacer o no, lo que sí le puedo asegurar es que el engaño continúa", ha resaltado.

