Feijóo avisa que también se vota a Bildu apoyando al PSE-EE y PNV porque se hace de forma "encubierta" o "en diferido"

'Génova' llama "hipócrita" al Gobierno por criticar a Bildu tras "blanquearlo" con pactos y pide un cordón sanitario para ser creíble

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes, ante las elecciones vascas del próximo domingo, que también se puede votar a Bildu de forma "encubierta" o en "diferido" si en las urnas se apuesta por otorgar la papeleta al PSE-EE o al PNV.

"Hay tres formas de votar a Bildu: una directa, votando a Bildu; otra encubierta, votando al PSOE de Sánchez; y otra en diferido, votando al PNV", ha asegurado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', antes Twitter, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP se ha pronunciado así después de que el candidato de EH-Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, haya descartado calificar a ETA como banda terrorista y haya señalado que fue un "grupo armado". Al ser interrogado expresamente si considera que ETA fue una banda terrorista, se preguntó "qué es terrorismo hoy en día", ya que, a su juicio", se puede discutir sobre las consideraciones de qué es terrorismo y qué no es".

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cargado con dureza contra Bildu tras esas palabras de Otxandiano asegurando que se trata de "negacionismo incompatible con la democracia". Sin embargo, no contempla alterar la relación con esta formación en el Congreso de los Diputados y seguirá buscando su apoyo para sacar adelante sus iniciativas, según ha confirmado.

"UNA TRAICIÓN" A LA MEMORIA DE LOS ESPAÑOLES

Las declaraciones de Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han tenido una reacción inmediata por parte del PP. Así, fuentes de la dirección nacional del partido han tachado de "hipócrita" al Gobierno por criticar ahora a Bildu "tras blanquearlo con sus pactos".

El PP ha recalcado que Pedro Sánchez "tiene como socio preferente a Bildu, un partido cuyo candidato a lehendakari se niega a llamar a ETA grupo terrorista". "Es una traición a la memoria de todos los españoles que no se puede tolerar", han señalado las mismas fuentes.

Por eso, el PP ha insistido en que el Gobierno hace gala de "una hipocresía tremenda al criticar, en plena campaña de las elecciones del País Vasco y desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el candidato de Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA".

ACUSA AL PSOE DE "BLANQUEAR" A BILDU

Los 'populares' han recriminado al PSOE que, tras decir "hasta la extenuación" que no iba a pactar con Bildu, le haya "blanqueado y se ha apoyado en los de Arnaldo Otegi para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno". "Para más inri, los socialistas han entregado a Bildu la Alcaldía de Pamplona rompiendo todos sus principios", han añadido.

Por eso, fuentes del PP han subrayado que si el PSOE quiere "ser creíble", debería seguir el ejemplo del PP y "poner un cordón sanitario contra Bildu y dejarse de proclamas en campaña que luego incumple".

"Si Sánchez necesita pactar con los de Otegi, lo hará. Su palabra está absolutamente devaluada", han manifestado las mismas fuentes del PP, el mismo día que el candidato socialista a lehendakadi, Eneko Andueza, ha criticado "la indecencia, cobardía y bajeza moral" de Otxandiano, añadiendo que no se puede "permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias" a los socialistas.

CRÍTICAS DE JAVIER DE ANDRÉS, GAMARRA Y BENDODO

De hecho, estas palabras de Andueza han recibido una dura crítica por parte del candidato del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, que ha censurado la "hipocresía" del candidato socialista y le ha recordado que "Sánchez gobierna" por EH-Bildu. "Cuanto más critiquen PNV y Partido Socialista la inmoralidad de Bildu, más clara ponen la inmoralidad de los pactos de PNV y PSOE con Bildu", ha avisado.

De la misma manera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el PSOE vasco "se eche las manos a la cabeza" cuando escucha al candidato de EH-Bildu mientras Pedro Sánchez se apoya en ellos para gobernar.

Además, Gamarra ha acusado al PSOE de "bajeza moral" por "mentirE a sus votantes diciendo que no pactarán con Bildu y hacerlo después de las elecciones. "Que Bildu no condena el terrorismo y que no considera que ETA fue una banda terrorista no sorprende a ningún español, lo que sorprende es que el PSOE se apoye en sus votos para mantenerse en el poder", ha declarado en un acto con cargos y candidatos del PP de Álava.

También se ha pronunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha asegurado que "lo que ha dicho Bildu no debe sorprender a nadie". "Bildu es el partido heredero de ETA, por mucho blanqueamiento que se produzca en ellos mismos, o el propio Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Además, Bendodo ha recalcado que Sánchez es "presidente del Gobierno porque Bildu votó a favor de su investidura". "Si no, Sánchez no sería hoy presidente del Gobierno. Por tanto, lo que dice el candidato del PSE no se lo cree nadie", ha proclamado.