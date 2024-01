Feijóo avisa a Sánchez que será castigado en las urnas y tendrá un final "más pronto que tarde": "España no se vende"

"Vamos a rescatar democráticamente este país", proclama en la protesta del PP, cuya asistencia cifran "en más de 70.000 personas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá un "final más pronto que tarde" porque "España no se vende" y ha desatado una "tormenta de dignidad" en todo el país que "cada día es más fuerte". A su entender, el país no le va a "pasar una".

"Vamos a rescatar democráticamente este país", ha proclamado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en Plaza de España para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas y cuya asistencia el partido ha cifrado en "más de 70.000 personas", según fuentes de la formación. Por su parte, la Delegación de Gobierno ha cifrado la asistencia en 45.000 personas.

Se trata de cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca el PP contra esa norma, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso. Los manifestantes que han asistido a esta movilización, bajo el lema 'Una España fuerte', los manifestantes han coreado lemas como 'Puigdemont a prisión', 'No a la amnistía' o 'España jamás será vencida'. Además, algunos ciudadanos han portado pancartas en las que se leía 'Sánchez traidor', 'Amnistía no', 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Ferraz, un grito de unidad contra el sanchismo'.

Feijóo ha afirmado que España "no se vende" y no se va a "callar", apuntando a que habrá más movilizaciones en la calle. "España no se vende, y menos en nombre de aquellos que no les interesa España", ha afirmado, para avisar que van a "derribar el muro" que ha construido Sánchez "con arrogancia y con mentiras" a través de "la verdad", "el sentido común", "con la Constitución" y "unidos".

SÁNCHEZ "PASARÁ A LA HISTORIA"

Además, Feijóo ha afirmado que Sánchez "pasará a la historia" por "sus mentiras", "por su conveniencia disfrazada de convivencia", "por vender al Partido Socialista" y "por poner en venta a España". Además, ha avisado que los españoles no le van a "pasar una" y, aparte de tener respuesta en las instituciones donde gobierna el PP, también tendrán respuesta "en las urnas" cuando haya elecciones.

"España está peor gobernada que nunca pero es más fuerte que nunca", ha afirmado para añadir que "nunca" un partido como el PP había sacado tanta gente a la calle para pedir igualdad. "Es la prueba de la resistencia de España. Por más que la quieran desguazar, España no se va a romper", ha afirmado.

AYUSO: "NORMALIZAN EL CRIMEN PORQUE PACTAN CON EL CRIMEN"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado un contundente discurso contra la amnistía y los pasos de Sánchez. "Ahora no es terrorismo, ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no. Y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy", ha proclamado.

Ayuso, que también ha sido recibida con gritos de 'presidenta, presidenta' ante un auditorio entregado, ha recalcado que eso es lo que sucede en la España de Pedro Sánchez, en la que "criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen".

Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que esta protesta evidencia que "hay esperanza frente al sanchismo". "El mensaje de que la inmensa mayoría de los españoles no nos resignamos a que España se convierta en una colonia del sanchismo, sino que lo que queremos es seguir siendo la democracia que nos dimos en 1978", ha aseverado.

A la protesta en la Plaza de España de Madrid, bajo el lema 'Una España fuerte', han asistido casi todos sus presidentes autonómicos. También se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

