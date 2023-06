Feijóo avisa a Vox que sus candidatos buscarán la fórmula en cada territorio y que no pactarán "bajo amenaza"

No entiende que Sánchez reivindique su gestión en economía cuando "lo que va como una moto" es la subida de los alimentos y las hipotecas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que cada candidato del PP "sabe lo que tiene que hacer" en su territorio para lograr un gobierno "estable" y buscará la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar con el objetivo de "no frustrar las expectativas de cambio" expresadas en las urnas y "no contradecir" los compromisos programáticos del partido. Dicho esto, ha avisado que el Partido Popular no va a pactar "bajo amenaza" ni "por imposición".

Feijóo ha lanzado este mensaje --sin citar a Vox en ningún momento-- un día después de que PP y el partido de Santiago Abascal hayan alcanzado un principio de acuerdo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Murcia Vox ha acusado a la dirección nacional del PP de pretender impedir un gobierno de coalición en esta región y ha avisado de que ellos no regalarán sus votos, "sea cual sea el chantaje" al que sean sometidos.

Ante la Junta Directiva del PP de Cantabria, Feijóo ha asegurado que el PP va a hablar con otros partidos para "completar" mayorías, utilizando "siempre" argumentos y "nunca con imposiciones". "Si hay respeto al cambio, si hay respeto a los compromisos programáticos, si hay respeto a la Constitución y si hay respeto a los ciudadanos, se puede hablar", ha manifestado.

"NO FRUSTRAR LAS EXPECTATIVAS DE CAMBIO"

En este sentido, Feijóo ha avisado que el PP no va a actuar "bajo amenaza" ni "por imposición". "No somos el Partido Socialista y, por lo tanto, no vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan", ha destacado, para subrayar que el PP se debe "a los españoles".

Feijóo ha recalcado que es "innegociable" no "frustrar las expectativas de cambio de los electores" porque "demasiadas decepciones políticas han tenido los españoles en los últimos cinco años" de Gobierno de Pedro Sánchez.

Igualmente, ha defendido "no contradecir en ningún caso los principios programaticos y electorales" del PP después de que los ciudadanos hayan visto "cómo se han incumplido todos los compromisos del sanchismo". "Nosotros no vamos a traicionar nuestros compromisos electorales ni nuestro programa electoral", ha prometido.

REITERA SU OFERTA PARA QUE GOBIERNE EL MÁS VOTADO

Como tercer requisito ha citado "respetar desde el primer artículo hasta la última disposición de la Constitución". "Y por tanto no vamos a pactar con nada ni con nadie que no respete la Constitución española", ha añadido. Además, ha dicho que hay que "respetar a los ciudadanos" porque el país "necesita recuperar otra vez la tolerancia".

Tras reiterar que su objetivo es alcanzar en julio una mayoría suficiente para gobernar, ha echado en cara al PSOE que les dé "lecciones" sobre pactos tras sus acuerdos esta legislatura y después de que no haya aceptado su oferta para que gobierne el más votado.

"Los ayuntamientos no se constituyen hasta el sábado. Si acepta que gobierne la lista más votada, cumpliremos nuestro compromiso. Si nos desprecia, nos humilla y no nos deja gobernar aún ganando, daremos estabilidad a ayuntamientos, diputaciones y comunidades. Cada alcalde y presidente sabe lo que tiene que hacer", ha manifestado el líder del PP.

PRESUME DE SUS LISTAS FRENTE A LAS DE SÁNCHEZ, QUE SE "BUNKERIZAN"

Feijóo ha afirmado que la gente "ha votado cambio y es la que manda". "No mandan los políticos en los despachos y si la gente nos ha votado mayoritariamente, nos corresponde gobernar", ha resaltado.

Además, ha señalado que su objetivo es gobernar en solitario con una mayoría suficiente sin depender de Vox. "Ahora vamos a hacer la moción de censura definitiva el 23 de julio y vamos a ganar otra vez", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Feijóo ha presumido de sus candidaturas al Congreso y al Senado, con personas que tienen experiencia de gobierno, talento y compromiso con el servicio público, frente a las listas de Sánchez y sus socios que, según ha dicho, "se bunkerizan" en medio de "purgas", "vetos" y "venganzas", así como "apaños, luchas de egos y sopas de siglas".

DICE NO ENTENDER LA ESTRATEGIA DE PEDRO SÁNCHEZ

Además, ha dicho no entender la estrategia de Pedro Sánchez, centrada en asuntos con la economía cuando las familias sufren la inflación o la subida de las hipotecas. "Eso va como una moto. Hay que ser un poco más serio cuando hablamos de la economía de las familias", ha enfatizado.

"Dicen que van a reivindicar su gestión estupenda y ahora van a hablar de economía. A ver qué ocurre en las elecciones, pero es difícil equivocarse tanto", ha enfatizado, para ironizar con el hecho de que incluso hayan "rescatado" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras criticar que el PSOE no haya hecho autocrítica tras las elecciones del 28 de mayo porque, a su entender, no se "atreven a decir realmente que se han equivocado", ha afirmado que "insultar a los votantes y a tu partido es la peor estrategia de un dirigente político".

Según Feijóo, el Gobierno está "muy desconectado de la realidad del país" si cree que puede presumir de gestión. "Si esto es lo que Sánchez cree que es la mejor España, le vamos a decir que no le vamos a dejar que nos enseñe la peor, que serían otros cuatro años de sanchismo", ha enfatizado.

CREE QUE LA GENTE "TOMARÁ NOTA" DE LA ACTUACIÓN DE TERESA RIBERA

Asimismo, el jefe de la oposición se ha mostrado convencido de que Cantabria y otras CCAA "tomarán nota" de que Sánchez haya designado a la vicepresidente Teresa Ribera su número dos por Madrid cuando bloqueó las soluciones para las electrointensivas e incluyó al lobo en el Lespre, además de no adoptar medidas contra la sequía en otros territorios, derribar presas o cerrar centrales térmicas.

Finalmente, tras poner en valor los resultados cosechador por el PP en Cantabria el pasado 28 de mayo, ha subrayado que él siempre creyó que María José Sáenz de Buruaga y Gema Igual ganarían el 28M, por su proyecto, trayectoria y ganas.