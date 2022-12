Feijóo avisa a Vox que es un "grave error" presentar un moción de censura: "Sánchez saldrá con un gran aplauso"

Cree que esa moción sirve para "blanquear" al Gobierno, que dirá tras la votación que se "finaliza y zanja el debate"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este jueves a Vox que es un "error" presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez "a sabiendas de que se va perder" y de que solo va servir para "fortalecer" al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Es más, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno saldrá del Pleno del Congreso con "un gran aplauso".

"Creo que en este momento fortalecer al Gobierno es un grave error. Blanquear lo que el Gobierno ha hecho en el Congreso de los Diputados es finalizar y zanjar el debate", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco

En este sentido, ha insistido en que es sería un "error" que Voz al final registrara esa moción "a sabiendas" de que no logrará apoyos para que prospere, máxime cuando los independentistas "van a apoyar de forma masiva al Gobierno". "El presidente del Gobierno va a salir con un gran aplauso al finalizar la moción de censura, intentando cerrar el debate definitivamente", ha avisado. RECRIMINA A VOX NO APOYAR LOS PRESUPUESTOS DE AYUSO

Al ser preguntado si cree que Vox lo que busca es debilitar al PP, Feijóo ha dicho desconocerlo pero ha resaltado que el partido de Santiago Abascal "hace cosas muy sorprendentes" como "vetar el Presupuesto a la Comunidad de Madrid".

"Vox dice que lo que quiere es facilitar los gobiernos del centro-derecha y después les impide aprobar los Presupuestos. Vox dice que quiere echar a Sánchez y después es el único partido que le aprueba en el Congreso un real decreto para los fondos europeos que, como sabe, se están ejecutando de forma incorrecta", ha destacado.

Tras asegurar que él no va a entrar en la "buena o mala fe de Vox", Feijóo ha señalado que hay "dos tipos de victorias, las victorias morales y las victorias electorales". "No estamos como para victorias morales", ha proclamado, para añadir que ya les asiste "la razón y la ética", por lo que no necesita que 350 diputados le dén la razón.

Así, ha señalado que lo que necesitan es que esa razón se la dén los electores y en mayo hay elecciones autonómicas y municipales. "Queremos hacer 8.000 mociones de censura para que la gente pueda decidir libremente si quiere que España se fracture y quiere que el Poder Ejecutivo esté cercenando el Poder Legislativo", ha enfatizado, para añadir que Sánchez también "ha intervenido" el Poder Judicial.

EL EFECTO FEIJÓO Y LAS ENCUESTAS

Al ser preguntado si se ha parado el 'efecto Feijóo' como recogen algunas encuestas, ha subrayado que no hay "una sola encuenta que le dé al PP menos de un 30% de voto" y que el PP lograría 40 o 50 diputados más que el PSOE, que ha bajado una veintena con respecto a las últimas generales.

Así ha insistido en que el PP está entre 130 y 140 diputados, mientras que el PSOE "se mueve en el entorno de 100 escaños" frente a los 120 actuales que tiene en el Congreso. Según ha dicho, éste es el estado de la situación "ocho meses después" de su llegada a la Presidencia del PP.

Feijóo se ha mostrado convencido de que si el próximo domingo hubiera generales, en España habría un cambio político. "Tengo fe en mi país y se que los españoles esto no lo van a aceptar. No podemos tener un presidente que haya llegado al Gobierno encima de una mentira y que prosiga cuatro años mintiéndonos", ha recalcado, para añadir que si la mentira "vence a la verdad", "se acabó la política pero lo que es más grave, se acaba la democracia".