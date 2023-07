Feijóo avisa a Vox que su exigencia de solo dejar gobernar al PP si entra en el Gobierno es "confirmar el sanchismo"

"Cuando el que gana tiene más votos que toda la izquierda, un partido que se dice de derechas no puede votar con la izquierda", asegura

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles a Vox que su exigencia de solo dejar gobernar al PP si entra en los Gobiernos no es "acabar con el sanchismo" sino "confirmarlo". Por eso, ha apelado al voto útil al PP y ha recalcado que los españoles "tienen la llave" para hacer "Gobiernos fuertes y sólidos" que empiecen a gobernar al día siguiente de las elecciones.

"Por consiguiente, es bueno que los españoles decidan si quieren un Gobierno sólido y derogar el sanchismo", ha manifestado Feijóo en Telecinco, para recalcar que, en ese caso "la única papeleta válida" es la del Partido Popular.

Ante las declaraciones de Santiago Abascal aconsejando al PP no vender la piel del oso antes de cazarlo, Feijóo ha dicho estar de acuerdo con el presidente de Vox y ha añadido que coincide con que "el sanchismo debería finalizar" porque España "está harta". "Creo que basta ya de este tipo de coaliciones contra natura", ha enfatizado.

Así, Feijóo ha reiterado que Abascal "tiene razón" pero debería ser "consecuente para ello" y "no votar después" con Podemos y el PSOE en algunas autonomías como, según ha dicho, ha ocurrido en Cantabria o podría ocurrir en Murcia esta semana.

PIDE A ABASCAL QUE SEA "COHERENTE"

En el caso de Murcia, el líder del PP ha destacado que su candidato, Fernando López Miras, ha logrado el 43% del voto y le faltan dos escaños para la mayoría absoluta, teniendo "más votos que el PSOE y Podemos juntos".

"Y entendemos que cuando no necesitamos el 'sí' de Vox y, por lo tanto, no necesitamos su apoyo, lo lógico es que uno no entre en el Gobierno", ha manifestado, para pedir a Vox que sea "coherente con lo que dice", deje gobernar al ganador y "ponga fin al sanchismo en Murcia".

Así, el líder del PP ha insistido en que debe gobernar el que gana y ha subrayado que "cuando el que gana tiene más votos que toda la izquierda, un partido que se dice de derechas no puede votar con la izquierda".

Al ser preguntado si teme que esa actitud sea un aviso al PP ante las generales, Feijóo no lo ha descartado pero ha señalado que "los españoles tienen la llave de que no ocurra" porque pueden "hacer gobiernos fuertes y sólidos que empiecen a gobernar al día siguiente" o, por el contrario, "crear coaliciones complejas y situaciones difíciles" para el país.

"Por lo tanto, esto de decir, 'oiga, yo solamente le voy a dejar gobernar si usted me da entrada en su Gobierno', esto no es acabar con el sanchismo, esto es confirmar el sanchismo", ha aseverado el jefe de la oposición.

¿DORMIRÍA TRANQUILO CON VOX EN EL GOBIERNO?

Al ser preguntado si él dormiría tranquilo con Vox en el Ejecutivo, Feijóo ha indicado que él no dormiría tranquilo si miente a los españoles de forma "continuada" y ha subrayado que no lo hará "jamás". Dicho esto, ha reiterado que su objetivo es un Gobierno "en solitario".

Finalmente, ha asegurado que los españoles tendrán dos posibilidades ante las elecciones del día 23 julio: "Reeditar el Gobierno con los independentistas, con los populistas, con el Partido Comunista y con el señor Sánchez" o "un Gobierno del Partido Popular y del señor Feijóo". "No hay más posibilidades", ha resaltado.