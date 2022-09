Feijóo y Aznar, juntos la próxima semana en la clausura del Campus FAES 2022

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Fundación FAES celebrará los próximos días 21, 22 y 23 de septiembre en Madrid una nueva edición del Campus FAES, que contará en la jornada de clausura con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar.

Aznar y Feijóo mantendrán en este Campus -que llevan por título 'Europa después de la invasión rusa de Ucrania-- una conversación en torno al fin del orden internacional creado después de la Guerra Fría, según ha informado la fundación en un comunicado.

Los Campus de FAES han contado tradicionalmente con la presencia del presidente del PP y, antes que Feijóo, también participaron en este foro sus antecesores. En los últimos meses, el expresidente del Gobierno ha puesto en valor que Feijóo se hiciera con las riendas del partido tras la profunda crisis interna que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado.

"Pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa de nuestro partido bajo el liderazgo de Feijóo", reclamó Aznar a los asistentes del XX congreso del PP celebrado en abril en Sevilla, en el que participó por videoconferencia tras haber dado positivo por Covid-19. Por su parte, el presidente de los 'populares' ha señalado estos meses en varias ocasiones que su objetivo es el "PP de las mayorías absolutas de Rajoy y Aznar".

A Feijóo y Aznar se les pudo ver juntos por última vez este verano en el homenaje del PP en Ermua (Vizcaya) a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA el 13 de julio de 1997. "Con españoles como Aznar se ganó a los asesinos", proclamó entonces el líder del PP.

PONENTES Y LA GUERRA DE UCRANIA COMO TELÓN DE FONDO

En su Campus, FAES reunirá a académicos, expertos y políticos que abordarán cuestiones como la autonomía estratégica de Europa tras la guerra de Ucrania; perspectivas para la paz duradera; balance actual de la relación transatlántica; el euro digital y los criptoactivos en el nuevo contexto monetario internacional; la transición energética, y la arquitectura institucional del euro: la eterna asignatura pendiente.

El vicepresidente de FAES, Manuel Pizarro, será el encargado de inaugurar el Campus el miércoles 21 de septiembre y la clausura será dos días después a cargo de Feijóo y Aznar. Entre los ponentes figuran, además, Ivan Vejvoda, Permanent Fellow, Head of Europe's Futures -Ideas for Action, IWM, que inaugurará el Área Internacional el día 22; el Senior Fellow of the Estonian Foreign Policy Institute at the International Centre for Defence & Security, James Sherr; y el eurodiputado y director de FAES, Javier Zarzalejos.

También participarán la Senior Researcher Monterey Initiative in Russian Studies, Jade McGlynn; la periodista ucraniana Anna Korbut; el director de programas de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero; el embajador Nicolás Pascual de la Parte; la presidenta de AELEC, Marina Serrano; el presidente de NGC Partner, Pedro Mielgo; el profesor del IE University Fernando Fernández; el economista José María Abad, y el jefe de Innovación Financiera del Banco de España, José Manuel Marqués, entre otros.

Mira Milosevich, del patronato de FAES y profesora de Relaciones Internacionales, y el responsable del área económica de la fundación y CEO de AEI, Miguel Marín, coordinarán estas jornadas del Campus FAES 2022.