Feijóo califica como "gran presentador" a Sánchez y le pide que entreviste en sus "shows" a Irene Montero

SALAMANCA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado sobre la capacidad del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como "gran presentador" después de la serie de encuentros que ha realizado en los últimos días con distintos ministros, y le ha animado a que lleve a sus "shows" a la responsable del área de Igualdad, Irene Montero.

En un acto político del PP en Salamanca sobre familia y políticas sociales, Feijóo ha señalado que a Sánchez "le cuesta realizar actos con personas que no tengan el carné de su partido o sueldos de su gobierno".

No obstante, el líder del Partido Popular ha reconocido "algunas habilidades" de Sánchez como que "es un gran actor, porque puede defender con igual convicción una cosa y su contraria". "Lo que no sabíamos es que era capaz de realizar estos shows, en los que resulta que se pone a entrevistar a sus ministros", ha apostillado.

"Realmente, ha acreditado que no solamente es un gran actor, es un gran presentador", ha añadido antes de continuar diciendo: "Estamos todos muy interesados, muy interesados en algunas entrevistas, que supongo que hará, supongo que entrevistará al conjunto de ministros y ministras que ha cesado durante estos cinco años".

"Y hay una que no me voy a perder, que es la entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero, no nos vamos a perder una entrevista con tanta audiencia que va a reventar los 'share' de cualquier televisión", ha añadido.