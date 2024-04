Feijóo carga contra Aragonés por volver a la "matraca" del referéndum: Sánchez debería "romper hoy" con sus socios

Dice que la UE no puede quedarse "quieta" ante el "ataque masivo" al Estado de Derecho y avisa que el PP no va a "permitírselo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este martes contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por volver a la "matraca de la independencia" y ha subrayado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería "romper hoy mismo" con sus socios independentistas.

"Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum, hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Cataluña no merece más huidas hacia delante", ha proclamado ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos.

Así se ha pronunciado Feijóo --en un discurso que ha comenzado con un fuerte aplauso por sus dos años al frente del PP-- después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya propuesto el artículo 92 de la Constitución española como "vía óptima" para un referéndum de independencia en Cataluña.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ TOMA LA PALABRA ANTE LA PLANA MAYOR DEL PP

Feijóo ha dicho que el PP es la "única alternativa" para quien "quiera un cambio real en Cataluña". "Una vez más, dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia. Ni para pactar un referéndum ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen, además, de que volverían a hacerlo", ha enfatizado.

Es más, el presidente del PP ha señalado que aquellos que no quieren dar "más poder al independentismo", el voto al actual PSOE "no sirve para nada" porque "mientras Sánchez necesite" a ERC o Bildu, "mandará el independentismo".

La reunión de la Junta Directiva del PP ha contado también con la intervención a puerta cerrada del candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, que ha llegado a la reunión acompañada por su jefa de campaña, la eurodiputada Dolors Montserrat, el alcalde de Casteldefells, Manu Reyes, y otros miembros de su candidatura paras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Al ser preguntado por los periodistas a su llegada a 'Génova' si le costó mucho convencer a Feijóo para que le eligiera candidato, Fernández ha respondido: "Yo la verdad es que estoy encantado de la vida, no solamente pues del enorme honor y responsabilidad que supone encabezar esta candidatura, sino además de hacerlo en el equipo de Alberto Núñez Feijóo".

LA LEY DE AMNISTÍA, IMPULSADA "CONTRA LA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD"

Durante su discurso, Feijóo también ha aludido a la Ley de Amnistía que se tramita en el Senado, una norma que ha sido "impulsada contra la mayoría de la sociedad". A renglón seguido, ha hecho hincapié en el papel que debe tener Europa para frenar esa ley.

"La Unión Europea no puede quedarse quieta ante un ataque masivo al Estado de Derecho en un país miembro. Y no va a hacerlo porque el Partido Popular de España no va a permitírselo", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

En este sentido, ha señalado que el PP no "cejará" en su "empeño" hasta que consiga "frenar todos los atropellos contra la igualdad de los españoles ante la ley y contra la falta de acatamiento a las sentencias".

"AHORA GOBERNÁIS 11, PERO NO FEIJÓO"

Feijóo también ha hecho un balance de los dos años que lleva presidiendo el PP, después del Congreso de Sevilla que le eligió presidente y puso fin al liderazgo de Pablo Casado. "Debutamos con una mayoría absoluta en Andalucía y los cerramos con otra en Galicia, aunque no me voy a autofelicitar como Bolaños", ha ironizado.

El presidente de los 'populares' ha agradecido a los suyos el trabajo de estos 24 meses que han llevado al partido a ser de nuevo el primer partido de España después de que muchos lo vieran "en causa de disolución". "Cuando empecé gobernábamos Feijóo y cuatro más. Ahora lo hacéis 11 pero no Feijóo", ha exclamado, para avisar a los cargos del partido que tienen "tarea por delante".

A renglón seguido, ha recriminado a Sánchez que no convoque elecciones generales y ha señalado que no lo hará porque "no tiene libertad para hacerlo por culpa de sus socios". Además, ha pedido no engañarse porque "pase lo que pase no las va a convocar por voluntad propia para perderlas". "Hoy por hoy, para el PSOE, antes una España en decadencia y un PSOE sin futuro, que un Sánchez sin Moncloa y sin Falcon", ha advertido.

"NO NOS PONGAMOS TECHO ELECTORAL" EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO

En su intervención ante la Junta Directiva, que ha arrancado con un fuerte aplauso y bajo el lema 'Preparados', Feijóo ha aludido a las tres citas electorales que tienen por delante: vascas el 21 de abril, catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio.

En el caso de las vascas, ha presentado al 'popular' Javier de Andrés como el candidato que puede reunir a todos los desencantados con la política vasca, "los que están hartos de que sus votos al PNV apoyen las políticas de Bildu y Podemos; los socialistas que añoran un partido constitucionalista y la igualdad, y los que buscan una alternativa política y moral a Bildu".

También ha ensalzado la figura del catalán Alejandro Fernández, que ha consagrado su carrera a "luchar contra el procés" con un proyecto alternativo para su tierra y con un partido "que podría gestionar con eficacia desde el primer día".

Según Feijóo, los catalanes merecen una política que se preocupe de los problemas reales de los catalanes y hoy solo la representa el Partido Popular. "No somos ni el independentismo que quiere condenar a Cataluña a la decadencia, ni el PSC que compadrea con ese independentismo", ha manifestado.

Feijóo se ha marcado como objetivo mejorar los resultados electorales en ambas autonomías. "No pido la mayoría absoluta en Euskadi y en Cataluña, pero sí pido que no nos pongamos techo electoral, que ofrezcamos lo mejor de nosotros", ha proclamado, para insistir en que "la alternativa al independentismo está en el PP".

Ante las elecciones europeas del 9 de junio, Feijóo ha dicho que son una oportunidad para reforzar la presencia del PP en el Parlamento europeo. "Tenemos la oportunidad de ser una de las dos delegaciones más importantes en el Parlamento Europeo. Y eso nos cargará todavía de más fuerza, de más argumentos y de más poder", ha apostillado.

CLAMA CONTRA EL CONTROL DE LAS INSTITUCIONES: "YA ESTÁ BIEN"

Finalmente, Feijóo ha reivindicado su Plan de Regeneración Democrática que hubiera evitado, según ha dicho, tener a socialistas controlando todas las instituciones del Estado, como el CIS, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, CNI, EFE, RTVE, CNI, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado.

"Y decimos que ya está bien porque estos son instituciones del Estado. Nuestro deber es que los españoles recuperen el control de las instituciones del Estado. Y lo haremos", ha garantizado ante la plana mayor del PP.