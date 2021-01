Feijóo carga contra la "falta de rigor" del Gobierno por el toque de queda: "Ni gestiona ni deja gestionar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra la "falta de rigor" del Gobierno central por no acceder a la petición formulada por varias comunidades, entre ellas la gallega, de adelantar el toque de queda. "Ni gestiona ni deja gestionar", ha afeado, antes de esgrimir que el comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la pandemia veía clave esta "herramienta".

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha confesado "sorpresa y frustración" por comprobar que, pese a que "la mayoría" de autonomías pidieron "formalmente" en el Consejo Interterritorial de la Salud esta "flexibilidad" en el adelanto del toque de queda, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez impide "trabajar con herramientas" que las comunidades "necesitan" para hacer frente a la covid-19.

El presidente gallego ha esgrimido que comunidades con gobiernos de distintos colores políticos (nacionalistas, socialistas o populares) se sumaron a la petición, por lo que no "hay diferencia ideológica" en la solicitud. Enfrente, sí ha constatado "falta de rigor" por parte del Gobierno central y, en concreto, del Ministerio de Sanidad.

"No podemos más que lamentar públicamente la falta de rigor ya no de quién gestiona la pandemia porque no lo hace, sino de quien no la deja gestionar. Estamos acostumbrados a que no hagan cosas, pero pedimos que nos dejen trabajar", ha exigido.

