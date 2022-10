Feijóo carga contra Sánchez por "agasajar el independentismo" y ceder ante sus socios en lugar de "acordar con el PP"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por, a su juicio, "agasajar el independentismo" y entregar a sus socios "todo lo que le exigen" en lugar de "acordar" con el PP.

Así se ha expresado Feijóo en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, tras la carta publicada este domingo por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en la que ha asegurado que durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica tras el 1-O, ha recibido visitas de miembros del PSOE para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo", ha explicado.

Dicho esto, el líder 'popular' ha hecho hincapié en que "el orden constitucional no se protege por partes" y ha avisado de que seguirán defendiendo los intereses generales y el Estado de derecho.

En la misiva, Puigdemont ha añadido que él no ha buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni ha esperado nunca los beneficios que se aplican a otros.

De igual forma ha sostenido que no entiende "cual es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Catalunya", y ha dicho textualmente que aún entiende menos que se le incluya a él entre los beneficiados de la reforma, un beneficio que no quiere y que no piensa pedir de rodillas, en sus palabras.