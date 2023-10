Feijóo censura que España no esté en la declaración de UE sobre Israel y pide que comparezca Sánchez o al menos Albares

Ve una "contradicción evidente" dentro del Gobierno y die que Sánchez tiene socios que "no han condenado los actos terroristas de Hamás"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que España no esté en la declaración conjunta de la Unión Europea sobre lo ocurrido en Israel y ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o "al menos" el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparezcan en el Congreso para dar cuenta de este hecho y de las "contradicciones" dentro del Gobierno tras el ataque terrorista de Hamás.

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Pres, Feijóo ha afirmado que hay una "falta de liderazgo internacional enorme" y ha destacado el hecho de que España haya sido "excluida" de una declaración que han firmado Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

En concreto, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han publicado un comunicado conjunto en el que han expresado su "firme y unánime apoyo" a Israel y su rotunda condena al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a sus "actos de terrorismo".

VE UNA "CONTRADICCIÓN EVIDENTE" DENTRO DEL GOBIERNO

Dicho esto, Feijóo ha avanzado que el PP va a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso o "al menos el ministro de Exteriores". "Es verdad que el Gobierno está en funciones, pero necesitamos que se aclare cuál es la postura, porque viendo los socios de gobierno, es evidente que hay una contradicción evidente", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que hay socios parlamentarios de Sánchez que "no han condenado los actos terroristas de Hamás" contra la población civil de Israel. "No lo han condenado. Es más, han intentado justificarlo. Por lo tanto nos quedamos fuera de las democracias occidentales también en esto y no es la primera vez", ha resaltado, aludiendo a lo que ocurrió en el Sáhara.

El líder del PP ha asegurado que España "no tiene hoy una política internacional" ni "una postura en asuntos exteriores". "Nosotros le hemos ofrecido mantener el consenso en política exterior que ha tenido siempre prácticamente todos los Gobiernos y la oposición en España. Pues simplemente no nos han aceptado ni siquiera esa oferta", se ha quejado.