Feijóo censura el "triunfalismo" económico de Sánchez y alerta de un "agujero" en pensiones y "deuda desorbitada"

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles el "triunfalismo" económico del Gobierno que lidera Pedro Sánchez cuando, según ha dicho, España es un "país endeudado", con un "enorme déficit y el "doble de paro" de la Unión Europea. Además, ha alertado que tendrán que hacer frente a un "agujero" en las pensiones y a una "deuda desorbitada".

"El Gobierno dice que España va bien y yo digo que no, lamentablemente no. Ya me gustaría", ha declarado Feijóo en un encuentro con hosteleros en Alicante junto al candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Luis Barcala, donde ha advertido de que el panorama "está bien complicado" porque España está a la cola de la recuperación económica de la Unión Europea".

"Tenemos que hacer frente a una deuda desorbitada, tenemos que hacer frente a un agujero en las pensiones enorme, tenemos que hacer frente a un paro que no casa con la demanda de trabajo", ha señalado Feijóo, que ha puesto como objetivo prioritario el crecimiento económico del país porque si no lo hay España "tendrá enormes dificultades".

En este contexto, el jefe de la oposición ha echado en cara al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que sea "muy triunfalista" cuando los datos "son muy tozudos". "Una cosa es el triunfalismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que nuestro país todavía no ha recuperado la riqueza que tenía en el año 2019", ha avisado, para presentar al PP como el partido "de los emprendedores".

