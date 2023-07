Feijóo cierra campaña poniendo por "testigo" su labor en Galicia para ser un "presidente de fiar" de toda España

A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña en su tierra poniendo por "testigo" su labor al frente de la Xunta de Galicia durante casi 14 años y ha pedido el voto al PP para ser un "presiente de fiar" de toda España.

Arropado por alrededor de 6.000 personas, según fuentes del PP, Feijóo ha realizado su paseíllo de entrada al mitin en la explanada Palexca de A Coruña al ritmo de la música de Europe 'The final Countdown' (La cuenta atrás) y de 'People have the power' de Patti Smith, mientras muchos de los asistentes le gritaban 'presidente, presidente'.

Previamente, han tomado la palabra el candidato número 1 al Congreso por la provincia de A Coruña y vicesecretario de Territorial, Miguel Tellado, y el presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, quien ha dicho que el país estará "agradecido de que el 'sentidiño' de Feijóo llegue a toda España".

"ME CONOCÉIS MEJOR QUE NADIE, CON MIS DEFECTOS Y ERRORES"

En su intervención, y después de que la recta final de campaña PSOE y Sumar hayan situado en el foco sus fotos con el narcotraficante Marcial Dorado, Feijóo ha explicado que ha querido acudir a Galicia para exhibir "una gestión responsable" y "poner por testigo a Galicia" de que la han hecho.

"Venir aquí y decir que queremos unir a los españoles es porque nos hemos dedicado durante una década larga en unir a los gallegos. Y es venir aquí y decir que quiero ser un presidente de fiar porque he intentado con todas mis fuerzas ser un presidente de fiar desde el primer día que juré el cargo como presidente de la Xunta hasta el último día que tuve que abandonarlo", ha proclamado.

En este punto, ha señalado que los gallegos son los que "mejor" le conocen. "Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí", ha afirmado, para defender "menos tensión y más moderación", "menos personalismo y más interés general", "menos división y más unidad". "Y menos yo, yo, yo, yo y más nosotros, nosotros", ha resaltado, ante un auditorio entregado.

Con este acto, Feijóo pone broche final a una campaña que le ha llevado por toda España, con el mensaje central de "derogar el sanchismo" y apelar la voto útil para que haya un Gobierno sin "intermediarios" y "de una pieza", así como para que no haya "bloqueo" a partir del 23 de julio.

