Feijóo comparte con Ortuzar una creencia profunda en la autonomía de sus territorios pero tienen diferencias no menores

Cree que la decisión del PNV de apoyar la moción de censura "no le ha ido bien a la política económico industrial de Euskadi"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que, tanto él como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con quien se ha reunió el pasado miércoles, creen "profundamente en la autonomía" de sus respectivos territorios, pero reconoce que mantienen "diferencias no menores" como la relativa a la "construcción territorial del Estado".

Asimismo, ha señalado que el apoyo que el PNV dio a la moción de censura contra Mariano Rajoy "no le ha ido bien a la política económica industrial de Euskadi y no le ha ido bien al conjunto de España".

Feijóo, en un encuentro organizado por El Correo en Vitoria, ha abordado la relación con el PNV, con cuyo líder, Andoni Ortuzar, se ha reunido esta misma semana.

El presidente de los populares ha afirmado que fue una reunión de dos políticos que creen "profundamente" en la autonomía de sus respectivos territorios y fue un encuentro "cordial" en el que pudieron compartir reflexiones, la mayoría de carácter económico.

Según ha manifestado, las posturas del PNV y del PP son "muy distintas" desde el punto de vista de la "construcción territorial del Estado" pero considera que ambos partidos "se tienen respeto institucional porque son dos partidos de gobierno".

"Y saben que el respeto y el diálogo siempre es una buena práctica, yo no soy nacionalista, no lo he sido nunca pero conozco bien el nacionalismo porque lo he tenido en mi tierra pero siempre he tenido una relación cordial con distintas cargos del PNV y con las personas que son cordiales, desde la diferencia programática y la coincidencia en políticas económicas e industriales, merece la pena siempre conversar con ellos", ha añadido.

Núñez Feijóo ha afirmado que siempre ha conversado y ha tenido "una relación de cordialidad y afecto" con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, pero no conocía al presidente del PNV y ha sido "una toma de contacto y una reunión de diálogo y de respeto desde la diferencia en asuntos no menores". No obstante, ha indicado que ello no significa que "no se puede dialogar y respetar al que piensa distinto a ti".

Cuestionado por si Ortuzar le dio otras razones para justificar el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha apuntado que la conversación fue "privada", pero ha señalado que, en su opinión, esa decisión del PNV "no le ha ido bien a la política económica industrial de Euskadi y no le ha ido bien al conjunto de España".

"Me reafirmo en esa opinión y, después de cuatro años creo que la inmensa mayoría de los vascos puede acreditar que no ha sido bueno, ya no para el conjunto España pero ni siquiera para Euskadi tener que ofrecer los datos que acabo de ofrecer en este momento, desde el punto de vista económico, social e industrial. Que España sea el colista de la Unión Europea en la recuperación del PIB no sabe lo que duele", ha indicado.

Núñez Feijóo, que ha recordado también que la deuda pública de España ha subido el doble que la media de los países del euro, ha añadido que eso "no lo puede firmar ningún responsable del PNV". "Y aunque ellos no son los directamente responsables de esta situación, sí facilitaron esta situación", ha manifestado. Cuestionado por si creen que convencerán al PNV para cambiar de bloque, Núñez Feijóo se ha limitado a señalar que la reunión fue de "cordialidad".