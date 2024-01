Feijóo se compromete a defender la democracia en 2024: "Puedo porque no me he dedicado a debilitarla"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a defender la democracia española y la verdad durante este año, al tiempo que ha afirmado que para hacerse nuevos propósitos en 2024 es importante haber cumplido alguno en 2023.

"Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política", ha subrayado en un vídeo publicado este lunes en su cuenta de la red social X.

Asimismo, Feijóo ha afirmado ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, "más si cabe, siendo la primera fuerza política", por lo que ha expresado su compromiso con "esa mayoría de españoles que sigue creyendo en España".

"Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar la paz, jurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año", ha asegurado el líder del PP.