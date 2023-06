Feijóo se compromete a suprimir el impuesto a las grandes fortunas y devolverlo a las Comunidades Autónomas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a suprimir el impuesto a las grandes fortunas --aprobado por el Gobierno para personas físicas que superen las ganancias de tres millones de euros-- si llega a Moncloa y devolverlo así a las Comunidades Autónomas para que, en el ámbito de su autonomía financiera, decidan.

Preguntado este miércoles en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 por promesas si llega a ser investido presidente del Gobierno tras las elecciones del 23J, Feijóo ha asegurado que también reducirá el impuesto a la renta de los trabajadores que cobren menos de 40.000 euros y que suprimirá el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

"Lo voy a suprimir porque entiendo que ese impuesto era de las Comunidades Autónomas. Se lo devolveré a las Comunidades Autónomas y en Madrid no se venía cobrando. En Andalucía, el presidente (Juanma) Moreno dijo que no lo iba a cobrar. En Galicia cuando yo me fui lo había reducido un 50% y el presidente (Alfonso) Rueda lo va a seguir reduciendo porque es el compromiso de la legislatura", ha lanzado.

Así, ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "se vive mucho mejor en el Gobierno recaudando mucho más", pero que su interés pasa por "traer riqueza" a España e inversión extranjera.

Dicho esto, el líder 'popular' ha censurado las declaraciones del jefe del Ejecutivo que asegura que España "va como una moto" y ha insistido en que España tiene diez veces el déficit público que tiene Portugal y es el país que más ha incrementado la presión fiscal desde el año 2019.

"Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja kilo 0,12 euros. Precio bolsa de plástico 0,15. ¿A usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas?", ha lanzado Feijóo para, a continuación, censurar el impuesto al plástico promovido por el Ejecutivo el 1 de enero de este mismo año "cuando la mayoría de los países de la Unión Europea lo han propuesto para mejor ocasión", ha criticado.

En este sentido, Feijóo también ha replicado el compromiso con Bruselas por parte del Gobierno en relación a la tasa en las autovías españolas como condición de seguir recibiendo fondos europeos.

"Las cosas que le hemos dicho a los europeos que vamos a cumplir, para recibir los fondos europeos una de ellas es poner una tasa en las autovías españolas. Y si queremos seguir recibiendo los fondos europeos, vamos a tener que poner una tasa en las autovías españolas. Esto es lo que ha propuesto el señor Sánchez en la Unión Europea, pero esto se oculta", ha reclamado.

En otro punto de la entrevista con un tono más distendido, Feijóo ha hablado sobre su amistad con el cantante Julio Iglesias con quien habla a menudo y del que asegura que se lee periódicos de forma intensa y "devora las editoriales" y los artículos de opinión.

Además, ha hecho hincapié en que el artista está "obsesionado" con dos "problemas" de España, el de la seguridad territorial del país y el del agua. "Y lo del agua de forma constante y continua me lo recuerda", ha asegurado.