Feijóo confía en que la UE medie para renovar el CGPJ aunque Reynders deje de ser comisario

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este martes que espera que la Comisión Europea "supervise" la negociación abierta entre su partido y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años con el mandato caducado, siga o no Didier Reynders como comisario europeo de Justicia.

Ha defendido el papel que podría jugar la Comisión Europea, que por ahora no ha dado su 'sí' a esa mediación. Para Feijóo sería bueno porque el diálogo estaría supervisado por un ente público y no por un mediador especializado en bandas armadas, en alusión al verificador acordado entre el PSOE y Junts.

Así, el líder 'popular' ha insistido en que la Comisión es una institución española más porque España le cedió "buena parte" de su soberanía al entrar en la Unión Europea.

"Espero que supervise lo que vamos a hablar, porque lo que hablamos" con el PSOE "en la otra ocasión se ha incumplido en su totalidad", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Así ha hecho referencia a que los socialistas parecía que estaban de acuerdo con el PP en que no podía volver al CGPJ o no podía entrar en el Tribunal Constitucional quien llevase menos de cinco años fuera de un cargo político pero el Gobierno lo incumplió, ha recordado, al nombrar magistrados al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, "nada más y nada menos".

"Por tanto, es muy difícil poder llegar a acuerdos con alguien que los incumple sistemáticamente con anterioridad", ha criticado el jefe de la oposición.

Feijóo ha apuntado que la Comisión Europea tiene a Didier Reynders como "ministro" europeo de Justicia, si bien ha incidido en la posibilidad de que el político belga deje de ser comisario si se presenta como candidato a presidir el Consejo Europeo.

"Si esto es así, pues probablemente habrá alguna decisión de la presidenta de la Comisión desde el punto de vista de la no continuidad del señor Reynders", ha apostillado, antes de señalar que espera que la UE interceda y les dé una respuesta en los próximos días.

Feijóo ha indicado que eurodiputados del PP y personas que mantienen contactos con Bruselas "tantearon" a la Comisión Europea para ver si estaría dispuesta a supervisar las conversaciones con el PSOE y ha dicho que a él esos contactos le aseguraron que la respuesta era "positiva", que estaba dispuesta a actuar "simplemente para comprobar si los informes del Estado de Derecho o de la propia Comisión los podíamos concretar en un acuerdo" sobre el CGPJ.