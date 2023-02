Feijóo confirma la abstención del PP en la moción pero acusa a Vox de dar una victoria a Sánchez con su "show"

Expresa su respeto a Tamames y recalca que esa moción va a dar una victoria a un Gobierno "convulso, dividido y en implosión"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este jueves la abstención de su partido en la moción de censura que Vox va a registrar el próximo 27 de febrero, pero ha acusado a la formación de Santiago Abalcal de ofrecer una victoria al "Gobierno convulso, dividido y en implosión" de Pedro Sánchez.

"A España y a la política hay que tomárselas más en serio queun par de tardes en el Congreso con alguien que sabe que nova a ser presidente y con un partido al que se le ha ocurrido incrementar el show parlamentario", ha declarado a los periodistas en Daimiel (Ciudad Real), tras visitar la empresa García Carrión, acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Tras insistir en que hay que volver a la política "seria", el jefe de la oposición ha asegurado que no es el momento de presentar una moción de censura porque supondrá dar un triunfo en el Congreso al Gobierno "convulso, dividido y en implosión" que dirige Pedro Sánchez.

Feijóo ha dicho que él comprende que hay "muchos ciudadanos españoles" que quieren un cambio de Gobierno, pero ha recalcado que hay "dos tipos de metodología" para llevarlo a cabo: "darle una victoria a ese Gobierno dividido y convulso"; o que la "gente pueda ir a votar".

"NO NOS VAMOS A OPONER A LA MOCIÓN"

El líder del PP ha indicado que están "a las puertas de una campaña electoral" por los comicios del 28 de mayo y, por lo tanto, ésa es la metodología que a su partido le parece "más oportuna" para lograr el cambio de Gobierno en España. Según ha añadido, el PP no cree que la vía de la moción "aporte mucho".

Dicho esto, ha confirmado que el PP no se va a "oponer" a la moción. "Pero entendemos que no es ni el momento, ni la oportunidad ni lo más inteligente para conseguir que el Gobierno cambie. Por tanto, no entendemos que debamos apoyar una moción de censura", ha apostillado.

Feijóo ha señalado que este paso de Vox evidencia "poco respeto a la figura de la moción de censura", dado que es un mecanismo para "poner un nuevo presidente del Gobierno". A su entender, las instituciones se utilizan "para cumplir sus funciones y no para darle un poco más de alegría al debate parlamentario menor, que es lo que va a ocurrir".

EXPRESA SU RESPETO AL PROFESOR TAMAMES

En cualquier caso, el líder del PP ha expresado su respeto al economista y catedrático de Economía Ramón Tamaes, que será el candidato en esa moción, "Respetamos su biografía, su nivel académico y, por tanto no tenemos ninguna crítica que hacer al profesor Tamames por su decisión", ha asegurado.

El jefe de la oposición --que ya trasladó personalmente al profesor Tamames su rechazo a la moción durante una charla-- ha insistido en que el PP no comparte su "decisión personal", pero eso "no significa el mayor respeto por el ponente".