Feijóo cree, ante sus futuros 'cara a cara' con Sánchez, que el presidente parte con la ventaja de cerrar las sesiones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, ante los futuros 'cara a cara' que mantendrá Pedro Sánchez en el Senado, que si el presidente del Gobierno se prepara "bien" las sesiones de control puede ganarlas porque "las cierra", al tener el último turno de palabra.

Así se ha pronunciado un día antes de que tome posesión de su escaño en el Senado, junto al vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, después de que el Parlamento gallego los haya designado este martes senadores por designación autonómica. El viernes, el líder del PP ha convocado a sus diputados y senadores en la Cámara Alta para "fijar las prioridades de esta nueva etapa".

Feijóo ha asegurado sentirse "muy honrado" de que el Parlamento gallego le haya designado senador y ha subrayado que desde mañana seguirá representando a su tierra en la Cámara Alta "con la misma entrega y dedicación con la que ha trabajado durante todos estos años como diputado autonómico".

CONFRONTARÁ CON SÁNCHEZ "A PARTIR DEL 7 DE JUNIO"

Al ser preguntado si tiene ganas de confrontar con Pedro Sánchez, Feijóo se ha remitido a la sesión plenaria del 7 de junio, que es la primera en la que podría tener un 'cara a cara' con Sánchez según está previsto en la agenda parlamentaria. "La verdad es que no me lo he planteado, a partir del 7 de junio me lo voy a plantear", ha manifestado.

Feijóo ha admitido que el presidente del Gobierno parte con la ventaja de cerrar las sesiones de control en el Parlamento. "En las sesiones de control normalmente si el presidente tiene bien preparada la sesión, suele ganarlas, porque las cierra", ha enfatizado.

El líder del PP ha señalado que él ha hecho sesiones de control tanto en la oposición como en el Gobierno. "Y sé perfectamente que en el Gobierno la sesión de control es muy cómoda", ha manifestado, para añadir que ahora le corresponde estar en la oposición y, por tanto, cumplirá sus compromisos como jefe de la oposición.