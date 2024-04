Feijóo cree que Aragonès "no miente" cuando dice que, con Sánchez, el referéndum dejará de ser inconstitucional

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "no miente" cuando afirma que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, el referéndum dejará de ser "inconstitucional", como ha ocurrido con la amnistía, y ha destacado que quien siempre "miente" es el PSOE.

Feijóo ha intervenido este lunes por la tarde en un mitin de la campaña a las elecciones vascas del 21 de abril que se ha celebrado en la localidad vizcaína de Getxo, en el que también han participado el candidato del PP a lahendakari, Javier de Andrés, y la secretaria general PP País Vasco, Esther Martínez.

El líder de los populares ha destacado "la intensidad" con la que "miente y ha mentido" el PSOE, y ha destacado que Pere Aragonès haya asegurado hoy en el Senado que, al igual que la amnistía, el referéndum dejará de ser "inconstitucional" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum", ha manifestado Aragonès, para añadir que "más tarde o más pronto, será aceptada como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado".

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que "esos no mienten", en alusión a los independentistas catalanes. "Hay que reconocerlo, siempre han dicho lo mismo, amnistía y referéndum. El que nos miente es el Partido Socialista de forma constante y continua", ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que tampoco hay que fiarse de que el candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, afirme que "nunca" pactará con EH Bildu. "Hay muchos socialistas que cambian de opinión. Eso se dice en Madrid. En el resto de España se dice que hay muchos socialistas que mienten", ha añadido. A su juicio, no sabe si Andueza "miente o no", pero es que "su partido ha mentido tanto y con tanta intensidad", que no es fiable.

