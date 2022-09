Feijóo no cree que el CGPJ esté incumpliendo la ley para renovar el TC porque es una norma "inconstitucional"

Admite que le "sorprende" que el TC no haya emitido todavía un fallo sobre esa ley y acusa a Sánchez de "intervenir" el CGPJ

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no cree que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté incumpliendo la ley para renovar el Tribunal Constitucional, cuyo plazo legal fijado expiró este 13 de septiembre, porque "esta ley es inconstitucional y el Gobierno lo sabe".

En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha cargado contra esa norma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para permitir al órgano de gobierno de los jueces nombrar a los dos miembros que le corresponden en el TC y ha recalcado que "no hay antecedentes" de una norma en la que el poder legislativo le diga al poder judicial "que tiene que hacer una cosa en un plazo".

"Ésta es la única vez en España que el Gobierno ha intervenido el CGPJ. ¿Y qué significa intervenir? Que le ha quitado todas sus competencias", ha afirmado, para añadir que le "sorprende" que el TC no haya emitido todavía un fallo sobre esa ley cuando magistrados "que se llaman tanto conservadores" como "progresistas" coinciden en que "es inconstitucional".

Además, ha echado en cara al PSOE que pida al PP que le dé "nombres" para la "cuota que le corresponde" pero ha indicado que su formación considera que "esto no va solo de nombres" porque Europa está "diciendo a España que tiene que cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces", dándoles "protagonismo" para que sean "copartícipes en la designación de los miembros" que conforman ese órgano.

"DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA"

Feijóo ha señalado que su partido ha dicho al Gobierno que están dispuestos a sentarse pero ha defendido poner requisitos como la "idoneidad" y evitar las "puertas giratorias". Al ser preguntado por qué no aplicó el PP esos requisitos cuando gobernaba, ha señalado que su partido "no cogía a un miembro del Gobierno y lo nombraba fiscal general del Estado" ni "cogía a un miembro de su Ejecutiva y lo mandaba al CIS". "Lo que está ocurriendo en España, no ocurría antes", ha proclamado.

Ante el hecho de que esas puertas giratorias se hayan producido tanto con el PSOE como con el PP y haya habido politización en ambos lados, Feijóo ha reconocido que acepta esa crítica y ha pedido "bajar la despolitización de la justicia", dejando que una parte de los 20 miembros del CGPJ la puedan elegir los propios jueces y magistrados. "Mi propuesta es que sí, la respuesta del Gobierno es que no", ha finalizado.