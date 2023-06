Feijóo cree que es "bueno" que el "Gobierno de cambio" en Extremadura se haga "rápido" para no repetir las elecciones

Dice que ha informado a sus colegas del PPE de los pactos: "Hemos apoyado más veces al PSOE que pactos de gobierno tenemos con Vox"

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos han votado en Extremadura por un "Gobierno de cambio" tras ocho años de un Ejecutivo autonómico liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara y ha añadido que sería "bueno" que ese nuevo Gobierno se conforme "rápido" para no tener que repetir las elecciones en esta comunidad.

Así se ha pronunciado al ser preguntado expresamente en una rueda de prensa en Bruselas, tras asistir a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), si ha dado un plazo o fecha límite a su candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que llegue a algún tipo de acuerdo en esa región.

Feijóo ha indicado que él cree que Extremadura deben buscar un "Gobierno de cambio" porque "la mayoría de los ciudadanos" en esa región han votado por ese cambio en los comicios del 28 de mayo. "Y ese gobierno de cambio es bueno que se haga rápido por una razón, porque si no podemos volver a elecciones. Eso creo que es malo para Extremadura.

El líder del PP ha justificado las negociaciones con Vox después de que el PSOE no haya aceptado su propuesta para que gobierne la lista más votada, ya que, según ha dicho, en ese caso el PP "no necesitaría" buscar pactos de gobierno "con nadie" ni el PSOE buscar "pactos de gobierno con otros". "Sería mucho más sencillo", ha exclamado, para añadir que espera que ese tipo de pactos sea posible en el futuro con "un nuevo Partido Socialista".

Feijóo ha señalado que en Extremadura será Guardiola y el PP extremeño los que "tienen que cerrar en su caso ese acuerdo, los contenidos y el alcance del mismo". "Por tanto, para elegir un presidente autonómico y un Parlamento autonómico se necesita autonomía de los responsables de ese Parlamento y de ese Gobierno, y en ello están, y eso están buscando", ha manifestado.

INFORMA AL PPE DE LOS PACTOS TRAS EL 28 DE MAYO

Al ser preguntado si en la reunión de PPE sus colegas europeos se han interesado por los pactos con Vox y lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos con la retirada de banderas LGTBI, Feijóo ha indicado que les ha informado durante su intervención "de unos 10 o 15 minutos" sobre "cómo estaban las cosas".

"Les he dicho que habíamos apoyado más veces al PSOE que pactos de gobierno tenemos con Vox", ha relatado, para añadir que "a cambio de nada" el PP ha "apoyado al PSOE en la alcaldía de la capital catalana y la capital vasca" y "en la Diputación foral de Guipúzcoa".

Feijóo ha señalado que en este momento el PP ha cerrado "un acuerdo de gobierno en Valencia con presencia de Vox" y "un acuerdo de gobierno en Baleares sin presencia" de la formación de Abascal. "Si hace la suma, verá que hay más apoyos al PSOE que gobiernos con Vox", ha agregado.

DICE QUE EL PP ES UN "PARTIDO DE ESTADO" Y "PREVISIBLE"

A renglón seguido, Feijóo ha recalcado que el PP es un "partido previsible", con "independencia de que nadie" les haya dado "las gracias" por el "apoyo" en la constitución de ayuntamientos como el de Barcelona con el socialista Jaume Collboni o de haber sacado a Bildu de algunos consistorios en el País Vasco.

"Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, que no es otro que superar los bloques y las trincheras, que no es otro que pactar y proteger la Constitución de nuestro país", ha resaltado, para subrayar que el PP es "un partido de Estado" y lo están "acreditando" con sus pactos postelectorales.

Tras asegurar que el PP sabe "distinguir perfectamente" cuáles son sus prioridades, el presidente de los 'populares' ha indicado que su partido seguirá "trabajando para mandar un mensaje de tranquilidad, madurez, responsabilidad y seguridad" a los colegas del PPE

¿PUEDE TENER MÁS DE UNA VICEPRESIDENTA?

Un día después de que confirmase que si llega a Moncloa contará con una vicepresidenta, el líder del PP no ha querido dar más detalles sobre su futuro Ejecutivo cuando le han preguntado si podría tener más de una Vicepresidencia.

"No tengo más que añadir sobre lo que dije hace unas horas en un programa de televisión. No he cambiado de opinión", ha declarado, en alusión a lo que declaró cuando en el programa 'El Hormiguero' le preguntaron si el vicepresidente de Vox, Santiago Abascal, podría ser su vicepresidente.

El líder del PP ha señalado que no puede dar a conocer en este momento los nombres de las personas que pueden formar parte de un futuro Ejecutivo del PP porque no tiene "competencias" para hacerlo."No soy el presidente del Gobierno de mi país, soy simplemente un candidato", ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado que "la humildad debe formar parte de todos los políticos y mucho más si alguien quiere ponerse al servicio de todos los españoles". Según ha añadido, su obligación es tener "previsto", en caso de tener esas competencias de presidente del Gobierno, las personas que pueden ocupar la Vicepresidencia o el ministerio de Economía. "Y en este caso, sí las tengo", ha apostillado.

Preguntado si el hasta ahora vicepresidente de la Xunta Francisco Conde, que forma parte de las listas del PP al Congreso como 'número uno' por Lugo podría ser un buen ministro de Economía, Feijóo ha señalado que es colaborador suyo desde que llegó a la Xunta de Galicia en 2009 al tener la "generosidad" de dejar su puesto para acompañarle, pese a tener a su familia en Madrid.

"Ha sido uno de los mejores colaboradores que he tenido en mi vida, sin ninguna duda", ha manifestado, para añadir que ahora le ha "invitado" a acompañarle en el Congreso. "A partir del mes de agosto hablaremos del Gobierno", ha abundado.