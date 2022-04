Feijóo cree que hay que ver toda la composición del Gobierno de CyL, tras contar con nueve hombres y solo tres mujeres

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que hay que esperar a las próximas semanas para conocer la composición "concreta" del Gobierno de Castilla y León, ya que, el Ejecutivo autonómico "no solamente es el número de consejeros sino también las direcciones generales, secretarías, etc".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras el consejo de gobierno de la Xunta, que se ha celebrado en Vigo, al ser preguntado cómo valora que en el Gobierno de Castilla y León que han sellado PP y Vox y que lidera Alfonso Fernández Mañueco haya solo tres mujeres y nueve hombres.

Feijóo ha señalado que "los que han formado" ese Gobierno autonómico "pueden contestar con mucha más autoridad" que él a esta cuestión pero ha dicho que "habrá que ver en este momento adicionalmente como se compone el Gobierno" de Castilla y León.

"El Gobierno no solamente es el número de consejeros sino también todas las direcciones generales, secretarías, etc, etc", ha explicado, para añadir que él desconoce la composición de ese Ejecutivo regional que estaba tomando posesión este miércoles.

Dicho esto, ha reiterado que habrá que ver en las próximas semanas cuál es toda la composición de ese Ejecutivo que lidera Mañueco. "Por tanto, supongo en las próximas semanas podremos conocer la composición concreta del Gobierno", ha finalizado.