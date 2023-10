Feijóo cree que una repetición electoral sería "lo mínimo desde el punto de vista ético, democrático, histórico"

Cree que el PNV ha renunciado a influir "más que nunca en la política de España" y ha decidido ser "uno más de los satélites" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que una repetición de las elecciones sería "lo mínimo desde el punto de vista ético, democrático, histórico" para que los españoles decidan sobre la "anomalía democrática" que busca Pedro Sánchez.

En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente popular defiende además que el PP vasco "no debe estar dirigido con un mando a distancia desde Madrid".

A su juicio, una repetición electoral sería "lo mínimo desde el punto de vista ético, democrático, histórico", ya que el hecho de que vayan a nombrar presidente del Gobierno un condenado por el Tribunal Supremo y que estuvo en prisión (Oriol Junqueras) y un buscado por el Supremo y que está fugado (Carles Puigdemont) supone "una anomalía democrática". "Es amoral y el camino definitivo a la desafección política", advierte.

Tras valorar que nunca el PP ha tenido tanto poder territorial, municipal y autonómico como en la actualidad, Feijóo destaca además que su formación ha facilitado gobiernos a partidos de Estado en lugares donde no tenían mayoría como Barcelona (PSC), Vitoria (PSE) o la Diputación de Guipúzcoa (PNV).

Cuestionado por la figura de Carles Puigdemont, sostiene que es un prófugo de la justicia con el que no se ha reunido y no ha aceptado "las propuestas que aceptará Sánchez para ser presidente". Además, insiste en que no se ve reuniéndose con él en caso de que sea amnistiado.

"Creo que debe someterse a la justicia y ser igual al resto de españoles. Puigdemont se equivocaría si entra por la puerta de atrás en la vida pública catalana. La amnistía no tiene como objeto la reconciliación. La amnistía es el precio que un político paga para satisfacer su ego, un pago al contado para hacer presidente del Gobierno a una persona que ha perdido las elecciones", critica.

Por otro lado, dice creer en la España de las autonomías y en que cada territorio "tiene sus claves". "Creo que Cataluña es una nacionalidad histórica, como Euskadi y como Galicia. Y entiendo que la política nacional tiene que ser sensible al Estado autonómico. Porque lo somos. De hecho, el más descentralizado del mundo. No hay región en Europa con más autonomía que Euskadi", añade.

A su juicio, el PP es "el único partido de Estado" en la actualidad porque "el de Sánchez ya no lo es" mientras que considera que el PNV ha sorprendido a "buena parte de los vascos y de los españoles".

"No es Bildu, pero está empeñado en parecerse. No hay ningún votante del PNV que crea que estos cinco años han sido buenos para Euskadi, sobre todo para su economía. ¿Y qué les ofrecen? Más Sánchez, que ha sido nocivo para el País Vasco. ¿Qué tiene que ver el PNV con el Partido Comunista, Podemos o Bildu? ¿Es que le gusta que le sigan usando como un clínex en los próximos años?", se pregunta.

En este sentido, subraya que Vox no entraría en su Gobierno mientras que los socios actuales de Sánchez "sí entrarían en el suyo", de tal modo que ve el recurso del PNV a Vox para negarle su apoyo es "más una disculpa que una justificación".

"Hay muchas leyes que el PNV no puede aceptar de Sumar y, sin embargo, se las ha tragado. Que la política de Vivienda en Euskadi la haya marcado Bildu es cuanto menos sorprendente. Creo que el PNV está en una dirección equivocada, hacia un destino desconocido y espero que se replanteen algunas cosas en los próximos meses. Los socios de Sánchez son letales para los intereses de Euskadi", alerta.

A su juicio, el PNV quiere mantener "a toda costa el poder en Euskadi junto al PSE" y un apoyo al PP en Madrid "pondría la coalición en peligro". Por todo ello, cree que el PNV ha renunciado a influir "más que nunca en la política de España".

"El PNV ha decidido ser uno más de los satélites de Sánchez y con nosotros hubiera sido el único capaz de influirnos en muchas de nuestras decisiones", detalla, al tiempo que reconoce su "enorme decepción" con la formación jeltzale porque cree que "se equivoca apostando por el sanchismo".

ECONOMÍA

Por otro lado, dice comprender las recientes declaraciones de Josu Jon Imaz (Repsol) y cree que es un "disparate" que las multinacionales españolas que invierten en España y pagan sus impuestos "reciban peor trato que otras multinacionales que operan en España en el mismo sector y que no tienen que pagar sus impuestos aquí".

Asimismo, subraya que el impuesto a la banca hace a ésta "competir en desigualdad con el resto de los bancos de otros países". "Y lo mismo con las compañías energéticas", expresa.

Además, apuesta por "dejar de subir los impuestos", ya que las clases medias son "las más castigadas de este país". "Por eso hay que adecuar las tablas del IRPF a la inflación, como, por cierto, hacen Madrid o los socialistas junto al PNV en Euskadi", incide.

Por último, plantea sus reservas a volver a subir el IVA de los alimentos mientras no se contengan los precios. "Se puede reducir el gasto burocrático, el gasto político, el gasto administrativo antes de decir a los españoles que les vamos a reponer varios puntos de IVA en el precio de su cesta de la compra", concreta.

EUSKADI

Feijóo, que señala que "olvidar lo que ha supuesto ETA y el dolor generado sería una traición a las víctimas y a sus familiares", defiende que los jóvenes tienen que saber por qué sus abuelos tuvieron que irse de Euskadi o por qué sus abuelos fueron asesinados por ETA.

Además, acusa a los socialistas de "por puro interés electoral, blanquear a los herederos políticos de ETA". "El señor Sánchez, lamentablemente, prefiere satisfacer su ego que respetar el pasado", censura.

Por último, y cuestionado por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y el hecho de que desde las filas del PP no se use la traducción simultánea, se pregunta por qué "en los pasillos" de la Cámara Baja se usa la lengua común y cuando se entra a la Cámara se usa traducción simultanea. "Cuando nos reunimos Urkullu y yo, u Ortuzar y yo, ni ellos me hablan en euskera ni yo en gallego. Hablamos en la lengua común de ambos", argumenta.

Así, anuncia su intención de recuperar el reglamento que estaba vigente anteriormente. "Un reglamento que se ha cambiado porque así lo ha decidido Carles Puigdemont", concluye.