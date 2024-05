Feijóo critica que se proponga a un "colega" de Sánchez a representar al Estado en el consejo de Telefónica

Avisa de que sin el visto bueno de Carles Puigdemont, "no habrá Presupuestos Generales del Estado"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la decisión del Ejecutivo de proponer como representante del Estado en el consejo de administración de Telefónica a un "colega" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de que el Gobierno haya propuesto a Carlos Ocaña Orbis, coautor del libro de la tesis de Sánchez, para ser el representante del Estado en el consejo de administración de Telefónica, Feijóo ha denunciado la "discrecionalidad y la improvisación" del Ejecutivo.

"Poner a un miembro en el consejo de administración de Telefónica colega del señor presidente del Gobierno en su etapa doctoral, después del prestigio que ha conseguido su tesis doctoral, comprenderá usted que es muy mal empiece para este tipo de cuestiones", ha señalado Feijóo durante su intervención en la quinta edición del Foro Internacional, organizado por el diario económico 'Expansión'.

"TICS INTERVENCIONISTAS MUY PREOCUPANTES"

Para el líder 'popular', hay una serie de "tics intervencionistas muy preocupantes" por parte del Gobierno en relación con las empresas, advirtiendo de que el Ejecutivo no reacciona de acuerdo a una planificación o a una estrategia, sino que lo hace "simplemente por un acontecimiento": "Si se mueve un fondo y llega una empresa que al Gobierno no le interesa, el Gobierno actúa".

No obstante, Feijóo ha señalado que no siempre se cumple esta premisa. "Depende el fondo, porque cuando el fondo llega a Indra, ahí sí interesa. Quizás porque a lo mejor ese fondo tenga algún interés periodístico que al Gobierno le interesa", ha criticado.

Además, ha lamentado que el Gobierno no acabe de concretar cuál es el sector estratégico para el país y que no haya un criterio sobre inversiones. "¿Por qué para Indra es bueno un fondo de inversión y para Telefónica no? ¿Es razonable meter más deuda pública para tomar una decisión de este tipo?", se ha preguntado el líder del PP.

Con todo, el presidente de los 'populares' ha asegurado que si él llega al Gobierno no va actuar "ni con discrecionalidad, ni con intervencionismo, ni con amiguismo". "Lo que tengamos que hacer, buscará una planificación, tendrá una estrategia y se profesionalizará al máximo en el caso de que puntualmente tengamos que adoptar alguna decisión", ha subrayado.

Frente a los nombramientos de amigos al frente de empresas públicas, Feijóo ha ensalzado su etapa al frente de Correos, cuando la compañía llegó a alcanzar un beneficio de 100 millones de euros, y ha criticado que en los últimos cinco año la entidad registra unas pérdidas acumuladas de 1.000 millones. "Creo que este Gobierno, desde el punto de vista de la empresa, no es que gestione mal, gestiona peor", ha señalado.

"SIN QUE PUIGDEMONT DIGA 'OK' NO HABRÁ PRESUPUESTOS"

Por otro lado, el líder del PP ha cargado contra los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que sin el visto bueno de Carles Puigdemont, "no habrá Presupuestos Generales del Estado".

"No las ha presentado (las cuentas públicas) en el año 2024 y todo el mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir en las elecciones catalanas para saber algo más de la legislatura y para saber algo más del futuro político en España", ha señalado Feijóo.

Para el presidente del PP, el Gobierno incumplió su "responsabilidad constitucional" de presentar las cuentas públicas de 2024, tras el adelanto electoral en Cataluña. "Cuestión distinta es que la Cámara las apruebe, pero presentar las cuentas es lo mínimo que puede hacer un Gobierno", ha señalado.