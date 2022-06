Feijóo critica que a Sánchez "le estorbe" el PP "y todo aquel que le lleva la contraria": "Hay que decir la verdad"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le estorbe la oposición y todo aquel que le lleva la contraria", enumerando, además de al PP, al Banco de España, a la Unión Europea, al CNI, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a la OCDE e incluso a los barones socialistas "más sensatos".

En Antequera (Málaga), donde ha participado en un almuerzo mitin junto al coordinador general del PP y de la campaña de los 'populares' andaluces para las elecciones del 19J, Elías Bendodo, Feijóo ha considerado "muy importante que al presidente de un gobierno democrático no le estorbe la oposición".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno. "Es muy importante que al presidente de un gobierno democrático la oposición no le estorbe porque la oposición forma parte de la democracia en el sistema democrático occidental", ha sostenido Feijóo.

Por ello, el líder de los 'populares' ha lamentado que a Pedro Sánchez "le estorbe que le contemos la realidad de gobierno", incidiendo en que él no ha llegado "para ser una persona cómoda" sino para "servir a mi país y la mejor manera es contar la verdad a los ciudadanos".

"Contar que nuestra economía es la única de la Unión Europea que no ha recuperado la riqueza de 2019 no es estorbar a nadie, es contar la verdad; decir que nuestra economía, a pesar de que es la economía de Europa que más bajó en 2020, en la pandemia, y sigue siendo la que no recuperó lo que bajó en 2020 sigue siendo decir la verdad; decir que los españoles se empobrecen a mayor ritmo que la mayoría de los ciudadanos de otros países europeos por la inflación y porque no hemos recuperado el PIB no es decir una mentira ni estorbar a nadie, es decir la verdad", ha relatado Feijóo.

Tampoco es "estorbar", ha continuado, decir que la deuda pública aumenta cada día en 210 millones o el "volantazo sin precedentes dado en política internacional: no es estorbar a nadie, es decir la verdad".

En este punto, se ha vuelto a referir a la situación creada con Argelia y ha lamentado que aún no se conozca "con exactitud" el acuerdo con Marruecos "que iba a obtener grandes resultados". "El primer resultado fue una crisis diplomática con un socio aliado estratégico como Argelia. Nos dijo que iba a arreglar la relación con Marruecos y no sólo no la ha arreglado sino que la ha estropeado con Argelia", ha afeado.

Es más, ha subrayado Alberto Núñez Feijóo que lo sucedido es "poner en cuestión el precio del suministro de gas, que es estratégico para nuestro sistema energético y que las empresas españolas puedan perder más de 2.000 millones en exportaciones". "Esto no es estorbar a nadie, es decir la verdad, y yo comprendo que la verdad le resulta incómoda a Pedro Sánchez", ha enfatizado el líder del PP.

"VAMOS A SER LOS QUE PAGUEMOS LA MALA GESTIÓN"

Por todo ello, ha subrayado: "Los españoles merecemos que se nos diga la verdad porque vamos a ser los que paguemos los efectos de la mala gestión en política exterior del gobierno de España". Según Feijóo, "siempre merece la pena decir la verdad y por eso los políticos que mienten a su gente no merecen ganar nada, sino pedir disculpas por su mala gestión y por su forma frívola de tomar las grandes decisiones de su país".

"Cuando alguien está nervioso es normal que el otro le estorbe, cuando alguien lidera un gobierno que no funciona es normal que diga que la oposición le estorba y cuando alguien ve que la alternativa convence más cada día es normal que diga que la alternativa estorba", ha manifestado el líder del PP en su segundo acto público del sábado en Andalucía.

Para el dirigente gallego, "el problema no es que la oposición estorbe sino que este Gobierno estorba a cualquiera y eso es lo que intenta ocultar". "No es la oposición, es el Gobierno el que estorba a la mayoría de los españoles", ha aseverado en su intervención, aludiendo a que al Ejecutivo de Sánchez "le estorba todo aquel que le lleva la contraria".

"Le estorba el Banco de España cuando advierte de la deuda pública y la inflación; las instituciones europeas, cuando dice --al gobierno-- que tiene que hacer reformas; la OCDE, que rebaja la previsión de crecimiento y le anuncia que en 2023 tampoco vamos a crecer lo previsto y vamos a seguir con una enorme inflación", ha añadido.

Pero, ha añadido, "le estorba el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional la mayoría de los reales decretos que ha ordenado, o desordenado, en la pandemia; y los barones del PSOE cuando le dicen verdades como puños". Por tanto, ha enfatizado: "Suponemos que también le estorbarán la mayoría de los andaluces que darán una inmensa mayoría a Juanma Moreno en Andalucía".

A su juicio, las elecciones andaluzas del domingo 19 de junio son "una gran oportunidad democrática" para España. En este sentido, ha afirmado que "no hay un solo indicador en España que nos diga que estamos mejor que cuando Sánchez llegó al Gobierno; no hay ningún reconocimiento exterior, internacional, que acredite que nuestra política exterior hoy es más inteligente y sensata que la que teníamos cuando llegó Sánchez".

Tampoco hay estabilidad, ha asegurado, "en un gobierno dividido, no hay estabilidad en un gobierno débil y en un gobierno que se hace oposición por la mañana, y ahora también por la mañana y por la tarde".