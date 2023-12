Feijóo critica que Sánchez viaje a ver a Aragonés "a su casa" pero rechace reunir la Conferencia de Presidentes

Se abre a pactos con Junts dentro de la Constitución y dice que hablar ahora de una moción de censura es "política ficción"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaje a Cataluña para ver al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "a su casa" pero no reúna la Conferencia de Presidentes que le han solicitado 14 presidentes autonómicos.

Feijóo ha indicado que ante esa petición para convocar la Conferencia de Presidentes "la respuesta es que cuando toque". "Sin embargo, hoy se coge el Falcon y se va a ver al presidente de la Generalitat a su casa. Hombre, creo yo que hay una asimetría bastante importante", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que hay "14 presidentes" que se quieren reunir con Pedro Sánchez pero "él no quiere" pero hoy se coge "un avión para ver a otro presidente" al ser uno de los que "depende la Presidencia del Gobierno".

"LO QUE NO PUEDO PACTAR CON JUNTS ES ILEGALIDADES"

Sobre posibles pactos con Junts, el partido de Puigdemont, Feijóo se ha abierto a llegar a acuerdos con partidos como Junts o PNV sobre política económica, industrial o financiera si se quieren "sumar" a las propuestas que presente su partido.

"Ahora, lo que no puedo pactar con Junts es ilegalidades", ha dicho, para recalcar que el PP hará pactos "dentro de la Constitución" y si quieren apoyar alguna iniciativa que presente el Grupo Popular "es evidente" que no tienen "inconveniente al respecto".

Preguntado después por la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez si logra los votos, Feijóo ha indicado que están "iniciando la legislatura" y por tanto, "hay que ser respetuosos y sensatos".

"Junts necesita la amnistía y por consiguiente tiene alguien que se la va a dar, que es el señor Sánchez; ERC necesita mucho dinero y tiene alguien que se lo va a dar, que es el señor Sánchez", ha manifestado.

Dicho esto, ha señalado que si dentro de meses "colapsa la política española" y "no se aprueban las cosas", la moción de censura "es una figura constitucional que, lógicamente, se puede activar". "Pero en este momento entiendo yo que es política ficción hablar de eso", ha manifestado.

"MANDAN IGLESIAS, JUNQUERAS, PUIGDEMONT, OTEGI Y EL PNV"

Después de que Sánchez haya confirmado esta semana que habrá reuniones con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, Feijóo ha dicho que se debe a que Sánchez "va a ser presidente del gobierno durante el tiempo que quiera el señor Puigdemont".

"¿Quién manda aquí? Manda el señor Pablo Iglesias, manda el señor Junqueras, manda el señor Puigdemont, manda el señor Otegi y manda el PNV", ha señalado, para añadir que si alguno de ellos dice "no", se ha "acabado la legislatura".

Feijóo ha señalado que uno de los legados que está dejando Sánchez es que España "está siendo tutelada como un Estado en el que presuntamente se atenta contra el Estado de derecho" por una ley de amnistía y comisiones de investigación sobre el papel de los jueces"Puigdemont le está ganando al Estado y lleva ventaja porque está consiguiendo la amnistía y que le pidamos perdón porque no ha cometido ninguna ilegalidad", ha añadido

Además, el líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno no respondiera este miércoles en el Congreso a su pregunta sobre si se despenalizará las injurias al jefe del Estado, si se va a indultar a etarras y a eliminar del Código Penal el enaltecimiento al terrorismo.

LLAMA AL VOTO ÚTIL EN GALICIA

Feijóo, que no ha querido pronunciarse sobre cuándo pueden ser las elecciones gallegas porque es una competencia del presidente de la Xunta, ha hecho un llamamiento al voto útil al PP para que todo el voto al centro derecha no quede fragmentado porque, según ha explicado, de haber sido así en las generales, el PSOE no estaría ahora gobernando con sus socios de Gobierno.

"En Galicia solo hay dos posibilidades, o gobierna el PP o gobierna el independentista", ha declarado al ser preguntado si le preocupa que se presente Vox a esos comicios, para insistir en que "claro" que está "apelando" a ese voto útil al PP, porque si no ganan gobernarán la Xunta los "socios de Bildu, ERC y el PSOE, que gobierna con cualquiera".

Al ser preguntado si, después de que Isabel Díaz Ayuso repartiese cestas de fruta en la cena de Navidad del PP, como muestra de su crítica a Sánchez, se sintió cómodo, Feijóo ha señalado que él no va a prohibir al partido en Madrid que regale fruta en Navidad.

"Esto igual se hace en el Comité Ejecutivo del PSOE, aquí no. Cada uno es responsable de lo que dice y responsable de lo que hace", ha manifestado, para agregar que él no va a rechazar una cesta de fruta, de mazapanes o de turrones.