Feijóo critica que Sánchez "vuelve a las andadas" al cancelar un mitin en Extremadura: "Yo no, yo estoy aquí"

El candidato del PP asegura que como presidente del Gobierno vendrá a Extremadura "en tren y no en Falcon"

BADAJOZ, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes en Badajoz que Pedro Sánchez "vuelve a las andadas" al cancelar el acto público en el que tenía previsto participar este sábado en Plasencia, frente a lo que ha contrapuesto: "Yo no, yo estoy aquí, conforme a lo previsto, en el primer mitin de la campaña del 23 de julio".

"Creo que Sánchez iba a venir por Plasencia, pero parece ser no viene a Extremadura, es decir, que vuelve a las andadas, que le importa dos Extremadura, que ha pegado una espantada", ha señalado Feijóo en un acto público este viernes en Badajoz, en el que ha lamentado que el presidente del Gobierno "va a renunciar a dar la cara en Extremadura, es decir, que también en campaña vuelve a tomar el pelo a esta comunidad autónoma".

Núñez Feijóo ha entendido que para Pedro Sánchez "es mucho más fácil ir por los platos, porque allí hay aire acondicionado", pero ha lamentado que "no venir a Extremadura, después de decir que uno viene a Extremadura, es una falta de respeto".

Frente a ello, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha recordado que el de Badajoz ha sido "el primer mitin" de esta campaña electoral para las elecciones del 23 de julio, en el que se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo que ha realizado el PP en Extremadura, donde han "abierto las puertas del talento a todas las personas que han querido trabajar e incorporarse" a su proyecto.

Núñez Feijóo ha participado en la tarde de este viernes en un acto junto con la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Badajoz, Antonio Cavacasillas.

En ese sentido, Feijóo ha querido felicitar "de una forma muy especial" al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha conseguido mayoría absoluta y "es el pelirrojo más importante del PP de España", así como al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, por conseguir la Alcaldía para el PP, o al de Montijo, el olímpico Javier Cienfuegos, que también ha logrado mayoría absoluta.

GUARDIOLA, UNA MUJER "BRILLANTE"

Durante su intervención, el dirigente del PP ha explicado que ha venido a Extremadura a dar el primer mitin de esta campaña "porque tiene mucho morbo hablar de María Guardiola", de la que ha destacado que "es una mujer brillante" y "aguerrida", y por eso "va a ser la primera presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura".

Por otra parte, Núñez Feijóo ha pedido el voto para que los alcaldes de Badajoz o de Cáceres y María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, "tengan un aliado en el Palacio de la Moncloa", ha dicho.

"Vengo a pedir el voto a Extremadura para eso, para un presidente que respete esta tierra", ha reafirmado Núñez Feijóo, quien se ha comprometido a que, como presidente del Gobierno, acudirá a Extremadura "en tren y no en Falcon. Vendré en tren, utilizando la vía férrea que nos una con la capital de España", ha reafirmado.

Además, Feijóo ha recordado que él sabe "lo que es vivir en una tierra alejada del centro de decisión del país", en "una tierra periférica" desde la que "ver cómo se invierte casi siempre en el mismo lugar y se deja de invertir también, casi siempre, en el mismo sitio", ha dicho.

"No tenéis que explicarme los problemas de la dejadez de algunas tierras porque las he vivido y las he sufrido desde que nací y como presidente de Galicia durante 14 años", ha asegurado Feijóo, quien ha asegurado que "llegó el momento del cambio que España necesita", ha aseverado.