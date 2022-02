Feijóo, sobre si se cuestiona a Casado, apela a que los liderazgos "discutidos" luego se "confirman" cuando gobiernan

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que si se revisa la "biografía" de cualquier político, cuando un líder está en la oposición "siempre se discuten" y luego "se confirman los liderazgos cuando gobiernan".

Son palabras del político popular en una entrevista en el programa de Ana Rosa de Tele5, recogida por Europa Press, al se preguntado por voces que señalan el peso de figuras como la de él o la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, frente a Casado en cuanto a aportación en las elecciones de Castilla y León, a donde acudió Feijóo este fin de semana.

Precisamente, sobre el proceso electoral de Castilla y León, Feijóo se ha mostrado seguro de que el PP va a ganar las elecciones el próximo domingo y que "la cuestión es con qué intensidad". "De aquí al domingo tenemos que movilizar a la gente, hay mucha gente que no está de acuerdo con que vuelva a repetirse un gobierno Frankenstein en Castilla y León" (en referencia al de PSOE y Unidas Podemos en el Ejecutivo central), ha apuntado, para dirigirse a toda esa gente para señalar que "todos aquellos que quieran que gobierne el PP y que el presidente sea Mañueco, la única solución, o la más directa es votar a Mañueco".

Preguntada por el auge de Vox que dan las encuestas y que le obligaría a gobernar con este partido, Feijóo ha señalado que hay que "ver si eso se produce o no se produce". También en Galicia, ha rememorado, las encuestas apuntaban a su irrupción y "no ha sacado ni un diputado" o en Madrid "no subió" como predecían.

Feijóo ha reconocido que "superar el 40 por ciento" en cualquier elección "es muy difícil", pero ha indicado que de aquí al domingo "queda mucha tela que cortar", al respecto de lo que ha recordado que "no están puestas ni las urnas".

ESTABILIDAD

Eso sí, ha insistido en que "la mejor herramienta para la recuperación económica es la estabilidad política", con un "presidente que nombre y cese a sus consejeros, un gobierno que tome sus decisiones y un parlamento que legisle".

Sobre las voces que comparan el peso de Feijóo y Ayuso con el de Casado, el mandatario autonómico recordó que efectivamente él obtuvo su cuarta mayoría absoluta y el PP de Madrid consiguió una "subida espectacular", junto con que "todo parece indicar que Mañueco" va a ganar las elecciones y que en Andalucía, cuando se convoquen, lo hará también Juanma Moreno, junto con que las encuestas a nivel nacional también indican que el PP se sitúa a la cabeza.

"Esto son los datos, a partir de ahí cada uno tiene su opinión. Pero si usted se fija en la biografía política de todos los que han sido presidentes del Gobierno y antes jefes de la oposición, cuando están en la oposición siempre se discute su liderazgo y, después, confirman su liderazgo cuando llegan al gobierno", ha sentenciado.

"BOCHORNO"

Feijóo también ha vuelto a manifestar su "bochorno" por que el Gobierno haya sacado adelante la reforma laboral gracias al "error", sea "humano o informático" de un diputado de la oposición, así como ha indicado que el Gobierno no le ha dado todavía ninguna respuesta a la petición de aclaraciones realizada por el reparto de los fondos europeos.

Preguntado por la eliminación de las mascarillas en exterior, ha recordado que su postura favorable a ello viene apoyada por el comité clínico y ha defendido que ya fue lo que manifestó en Navidad cuando pidió retomar este elemento de protección, que su carácter fuese temporal una vez pasadas las fiestas.

También ha sido interpelado por el festival de Benidorm y el éxito de Tanxugueiras, al respecto de lo que manifestó su "orgullo" y que una canción en una de los "idiomas de España" pudiese representar a "toda España". "Si se le deja opinar a la gente y la gente vota de forma masiva, parece un poco extraño que quede de tercera en la decisión final", ha manifestado, para desear, a renglón seguido, "suerte" a la ganadora --Chanel-- y señalar que la Xunta "ha apoyado antes de ser candidatas a Eurovisión" a las 'pandereteiras' y seguirá haciéndolo.