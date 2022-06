Feijóo defiende un proyecto común para Euskadi y España, que "garantiza la autonomía de sus nacionalidades y regiones"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido un "proyecto común" para Euskadi y España, un país que "garantiza la autonomía de sus nacionalidades y regiones", y ha asegurado a la sociedad vasca que su partido está "orgulloso de la Constitución, la Transición y el Estatuto de Gernika".

Núñez Feijóo, que ha participado en la Junta Directiva del PP vasco, celebrada este jueves en Bilbao, ha iniciado su intervención ante sus compañeros de Euskadi reconociéndoles como "parte de un legado muy importante, histórico e imborrable para la historia de España y de Euskadi".

El presidente del PP ha parafraseado al Quijote para asegurar que "por la libertad así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida". "Creo que hay muy pocos lugares en España donde esta frase haya quedado acreditada. Que por la defensa de la libertad y por la honra, hasta las últimas consecuencias, hay un conjunto de personas en el País Vasco que han aventurado su vida", ha dicho.

Además, el líder del PP ha asegurado que si al País Vasco "le va bien", a España "le irá también bien". "Pero si a España le va mal, a Euskadi le irá mal", ha asegurado, para advertir de que "no hay posibilidad de ausentarnos de la política económica, exterior, interior, de defensa y de seguridad de España". "No es posible", ha dicho.

Según ha apuntado, su intención es trabajar por un PP "que sea protagonista de la política española" y también para que el Partido Popular de Euskadi "sea un partido útil al conjunto de la sociedad vasca".

"Que sea la alternativa ideológica y de gestión en España y Euskadi, y que se dirija a la mayoría de la sociedad vasca: que sepa que nosotros estamos aquí para defenderles, para un proyecto común, que estamos orgullosos de la Constitución Española, de la Transición española y del Estatuto de Gernika", ha asegurado.

"AUTONOMÍA DE NACIONALIDADES Y REGIONES"

En este sentido, ha destacado "la peculiaridad" de cada tierra, "con distintos orígenes", en una "nación de 500 años, España", que "garantiza la autonomía de sus nacionalidades y regiones".

"Que sepan los vascos que no tenemos más objetivo que acertar, que no tenemos más intereses que los intereses generales, y que el primer paso que debe hacer un partido de Estado y un partido autonomista, como el PP, es escuchar a la gente, reforzar nuestra presencia en todos los pueblos de Euskadi y en todos los pueblos de España", ha asegurado.

Además, ha afirmado que su partido debe "tener la humildad para reconocer los errores" que haya podido cometer y "la fortaleza para presentarse como una fuerza sólida, con determinación y serena".

Según ha añadido, "cuando uno tiene las ideas claras, no es necesario insultar a nadie, cuando uno tiene propuestas no es necesario crispar nunca, y cuando uno está seguro de sus políticas lo que debe hacer es no imponerlas, sino explicarlas". "Y cuando uno está convencido de que va a ganar su objetivo no es vencer, sino convencer", ha concluido.