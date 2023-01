Feijóo denuncia la "opacidad" de Sánchez con el PP y pide convocar el Pacto Antiyihadista e informar de los Leopard

Le acusa de "romper" los consensos de la democracia y contrapone su actitud con la de Rajoy, que llamaba al PSOE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no mantenga informado al primer partido de la oposición en temas de Estado y le ha emplazado formalmente "una mayor implicación, coordinación e información" con la convocatoria inmediata del Pacto Antiyihadista para dar cuenta del ataque de Algeciras (Cádiz) y el envío al Congreso de los nuevos planes del Gobierno en relación con la ayuda a Ucrania de tanques Leopard.

"El momento merece responsabilidad, altura de miras y el compromiso con la democracia de todos", ha declarado el presidente de los 'populares' ante el Comité Ejecutivo del PP, donde ha denunciado el "nivel de opacidad" y "sectarismo" que existe con su formación desde "la llegada del sanchismo" a Moncloa.

Feijóo ha criticado la "falta de sentido institucional del Gobierno" por no informar sobre el envío de Leopard pero tampoco sobre el "asesinato acontecido en Algeciras" la pasada semana. Aunque ha dicho que están acostumbrados a los "desplantes", es "inaudito" que ante un "supuesto ataque terrorista el Gobierno no informe en tiempo real al jefe de la oposición".

"Es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud", ha aseverado, para "solicitar formalmente" a Sánchez "una mayor implicación, una mayor coordinación y una mayor información con la convocatoria inmediata del Pacto Antiyihadismo y el envío al Congreso de los Diputados de los nuevos planes de ayuda" a Ucrania, dado que la guerra "a las puertas de Europa" puede "recrudecerse".

RECUERDA CÓMO RAJOY INFORMABA A RUBALCANA Y EL PROPIO SÁNCHEZ

Feijóo ha subrayado que esta ausencia de información al primer partido de la oposición no pasaba con el último Gobierno del PP ni con los anteriores presidentes. Para apoyar sus afirmaciones, ha tirado de hemeroteca asegurando que Mariano Rajoy llamó en dos años hasta ocho veces a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando éste estaba al frente del PSOE y que cuando tomó las riendas Pedro Sánchez también contactó con él siete veces en menos de un año.

A renglón seguido, ha destacado que en estos diez meses que él lleva al frente del PP se han producido cuestiones relevantes, citando el "cambio de postura histórico" en la relación con Marruecos y Argelia, una fase final de la pandemia con "decisiones de calado" como eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas, una guerra en Ucrania que "siga activa", un proceso inflacionario "sin precedentes", la modificación del Código Penar para cambiar la sedición y la malversación, o el ataque de Algeciras, entre otros.

Sin embargo, ha criticado que, pese a todo ello, Sánchez tenga "rotos todos los consensos" por los que se ha regido la democracia en España estos años y su Gobierno se dedique a "insultarle". "Hay un antes y un después en los consensos y las políticas de Estado con Sánchez", ha lamentado, para reiterar que esto es "inaceptable" si él llega a Moncloa habrá una comunicación fluida con el líder de la oposición como recoge su plan de calidad institucional.

CRITICA LA "IMPROVISACIÓN" DEL GOBIERNO CON UCRANIA

El jefe de la oposición ha señalado que la democracia y la libertad no se defiende "solo con la superioridad moral frente a la tiranía o al autoritarismo" sino que deben defenderla desde las instituciones. Para eso, ha dicho que "la mejor receta" con la que cuentan los demócratas es "la unidad" de los Gobiernos, las instituciones, los partidos y los aliados.

Sin embargo, ha lamentado que en el Gobierno no hay esa unidad en relación al envío de carros de combate a Ucrania que, según ha dicho, es el "enésimo ejemplo de los males que están aquejando al Gobierno". Además, ha criticado la "irrelevancia internacional" del Ejecutivo porque, según ha dicho, Pedro Sánchez "no ha participado en el acuerdo con los aliados", llegando "mal y tarde" y de manera "insuficiente a los paquetes de ayuda a los demócratas ucranianos".

También ha criticado la "improvisación y falta de preparación" del Gobierno que Volodimir Zelenski pidió en mayo el envío de los carros de combate de Zaragoza, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió entonces que esos tanques no estaban preparados. "Desde mayo hasta aquí, no ha hecho nada el Gobierno de España, no tenemos el material a punto y habrá de esperar el pueblo ucraniano meses para poder contar con esos tanques", ha apostillado.

Además, ha criticado que el PSOE y Podemos "no sean capaces de ponerse de acuerdo en cumplir los acuerdos internacionales para ayudar a un país víctima de una agresión brutal" y ha subrayado que esa "división" se manifestará también esta semana con la ausencia de los ministros de Podemos en la reunión de alto nivel entre Marruecos y España.

REITERA SU APOYO PARA CAMBIAR LA LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

Feijóo ha indicado que esa "división" dentro del Gobierno "se vuelve especialmente dolorosa" sobre qué hacer ante el "disparate" que supone la ley del 'solo sí es sí'. "Ha causado ya tanto bochorno esta ley, no solo bochorno nacional, sino bochorno internacional y tanto daño a las víctimas, que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real", ha manifestado.

El jefe de la oposición ha censurado que Podemos y PSOE sigan "radiando sus discrepancias" y ha reiterado su apoyo para cambiar cuanto antes la llamada ley del 'solo sí es sí'. A su entender, solo cabe la reforma inmediata para "reparar la dignidad" de las víctimas. "Le garantizo el apoyo, tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Parlamento", ha apostillado.

SITÚA AL PP COMO "UN PUNTO DE ENCUENTRO"

En su intervención en abierto ante el Comité Ejecutivo, Feijóó ha señalado que la situación actual exige "un gran esfuerzo" y el PP tiene "el compromiso de ser un punto de encuentro entre la mayoría de los ciudadanos y un punto de encuentro donde acertemos".

"Acertar significa presentar los mejores candidatos, presentar los mejores proyectos y presentar los mejores equipos para implementarlo", ha manifestado, para añadir que, después de haber presentado los cabezas de lista este mes de enero, tienen la "obligación" de "seguir fortaleciendo" los equipos y "seguir construyendo un gran proyecto para España".

A renglón seguido, ha advertido de que España "se juega mucho en este año 2023" porque España "enfrenta retos económicos, sociales e institucionales" que "son de tal magnitud que nos obliga y nos convoca a estar unidos y a estar preparados ante la responsabilidad a la que aspiramos".