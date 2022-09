Feijóo denuncia que Sánchez no dialogue con el PP: "No tengo información de la política Interior, Defensa o Exterior"

Lamenta que en España hablar pertenezca "más al pasado que al presente" y cree que es posible "una política distinta y más sólida"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no dialogue con el primer partido de la oposición en asuntos de Estado y, de hecho, ha afirmado que él no dispone de "ninguna información" en asuntos clave de política Interior, Defensa o Exterior. Tras aludir a los pactos de la Moncloa y el proyecto europeo como ejemplos de consenso, ha lamentado que en España poder hablar pertenezca "más al pasado que al presente".

"Como jefe de la oposición no tengo ninguna información de la política Interior, de la política de Defensa y de la política Exterior. Ninguna. Absolutamente ninguna", se ha quejado Feijóo durante su intervención en la IV edición del Foro La Toja 2022 que se celebra en A Toxa (Pontevedra) que este jueves inauguró el Rey.

Feijóo ha asegurado que es "sorprendente" que después del "conflicto" que el Gobierno ha "montado con Argelia", el PP desconoce "qué es exactamente lo que se ha acordado con Marruecos, rompiendo 40 años de acuerdos y de consensos en las Cortes".

También ha tildado de "sorprendente" que él no sepa como líder de la oposición si su país "ha acordado algo o no con EEUU en la Cumbre de la OTAN". De la misma manera, se ha quejado de no saber por qué se produce el cese de la directora del CNI y si es por "cumplir órdenes del presidente o por incumplirlas".

SOLO UNA REUNIÓN CON SÁNCHEZ EL 7 DE ABRIL

Delante de ex presidentes de Gobierno, como Mariano Rajoy, Felipe González o el argentino Mauricio Macri, Feijóo ha explicado que desde que llegó a la Presidencia el PP a primeros de abril --tras la profunda crisis interna que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado-- ha intentado ser "útil", enviando a Moncloa "cinco o seis" propuestas. Sin embargo, ha indicado que no ha recibido respuesta del presidente del Gobierno.

El líder del PP ha señalado que en estos meses solo ha mantenido un encuentro en Moncloa con Pedro Sánchez --tuvo lugar el pasado 7 de abril, unos días después de su llegada a Génova-- y que antes de esa reunión se encontró "publicado por la mañana en un periódico" el "listado de asuntos" que le iba a plantear el jefe del Ejecutivo en su encuentro.

Feijóo ha defendido presentar propuestas por escrito porque el papel "tiene cuenta de lo que pone" en medio del "ruido" que hay en la política española. Ha recordado que su primera propuesta fue la economía para ayudar a las familias a combatir la inflación; y después planteó en mayo una oferta de pacto de Defensa ante la Cumbre de la OTAN, dado que hay "socios" del Gobierno que no están de acuerdo con la Alianza Atlántica.

En junio, ha proseguido, le trasladó su disposición a quitar el término "disminuido" del artículo 49 de la Constitución, poniendo como exigencia que hubiera informa del Consejo de Estado y que no se incluyeran otras cuestiones para abrir la reforma constitucional.

UNA PROPUESTA ANTE EL "BLOQUEO" DEL CGPJ

Feijóo ha señalado que el PP también mandó una propuesta ante el "bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años y medio caducado, donde su partido "abandonaba su tesis de que no había reforma si no había previamente una modificación de la ley en la que se diese mayor posibilidad a los jueces para elegir" a los vocales.

Según ha explicado, el PP ha propuesto en su oferta comprometerse a modificar la ley "una vez renovado el Consejo" y atender una serie de requisitos de idoneidad en vez de hacer un "cambio de cromos" con los nombres de los vocales, de forma que un ministro no pueda ser nombrado fiscal general del Estado o que no se puede ir al CGPJ inmediatamente después de su cese".

Asimismo, Feijóo ha indicado que en septiembre su partido envió al Gobierno un documento sobre energía dejando claro que "la tecnología debe estar por encima de la ideología", y esta semana una propuesta para bajar el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra del 10 al 4%.

"Si un jefe de la oposición, en un momento crítico para un país no solo hace propuestas sino que no tiene información de su Gobierno sobre asuntos de Estado, entiendo que esto de poder hablar en España pertenece más al pasado que al presente", ha lamentado.

APUESTA POR CONFIGURAR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

Feijóo se ha presentado al PP como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que es posible una política "distinta, previsible y más sólida", sin "restar un ápice de audacia o de flexibilidad cuando se requiere".

Dicho esto, ha apostado por configurar un "nuevo contrato social" con los ciudadanos y obtener la "complicidad social mediante la verdad". Según ha añadido, sobre esa verdad hay que "construir pactos" acordes con las urgencias del momento.

A su entender, "de nada vale concienciar a la población sobre los desafíos que hay por delante" si sus líderes "mantienen enfrentamientos sistemáticos". En este punto, ha abogado por enriquecer el debate con "discrepancia serena" frente a aquellos que lo enturbian recurriendo a "la caricatura y la descalificación grotesca que no refuta la experiencia".

Tras afirmar que en España deben seguir una "senda reformista madura, equilibrada, responsable y sostenible", ha señalado que los dos ejemplos que hay que seguir en esa política son el "proyecto europeo", que "no se construye con una política punitiva sino colaborativa"; y "los pactos de la Moncloa" que "encarrilaron la democracia española en un momento de extraordinaria dificultad".

En su discurso, Feijóo ha aludido a las manifestaciones del presidente francés Enmanuel Macron aventurando el "fin del periodo de abundancia" y el "ocaso de las certimbres", pero ha destacado que la democracia liberal está "plenamente vigente" en un momento en que surgen populismos y movimientos políticos que intentan "erosionarla".