Feijóo desafía a Sánchez para que suba a la tribuna para aclarar si defiende la amnistía y el referéndum

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este viernes la puerta a una posible abstención del PP para que gobierne el socialista Pedro Sánchez y ha avisado que ahora solo quedan dos "salidas" que no son "honrosas": "el Gobierno de la mentira" o "una repetición electoral".

"Ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la Presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño", ha avisado Feijóo a Sánchez, al que ha retado de nuevo a no esconderse y aclarar desde la tribuna del Congreso si está a favor de la amnistía y el referéndum. "¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?", le ha interpelado.

Feijóo ha afirmado que apelar a la "coherencia" y "conciencia" de los diputados del PSOE no es apelar al transfuguismo sino "a la integridad personal y política". "Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella. Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. El cinismo, otro paso más del cinismo, ya no", ha proclamado.

Sin embargo, algunas voces del PP sí que son partidarios de esa abstención. Así, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abogado por la abstención del PP ante una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con tal de que los socialistas no gobierne con "comunistas, independentistas y filoterroristas".

Feijóo, que ha sido recibido con sus parlamentarios en pie a la llegada al hemiciclo, ha participado previamente en una fotografía conjunta con los diputados y senadores del Grupo Popular en las escaleras del Palacio de las Cortes.

