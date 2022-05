Feijóo destaca la "estabilidad" en el cambio al frente de la Xunta, "materia prima escasa en la política española"

El líder de los populares acude a la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente del Gobierno gallego, donde asegura estar "a sus órdenes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al nuevo titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda --que ha tomado posesión este sábado--, y ha destacado la "estabilidad institucional" con la que se ha producido la transición, una "materia prima" que, a su juicio, "escasea en la política española".

El ya expresidente del Gobierno gallego ha comparecido ante los medios a la salida del Parlamento de Galicia, donde este sábado se ha celebrado el acto de toma de posesión de Alfonso Rueda como nuevo líder de la Xunta de Galicia.

El presidente de los populares ha remarcado la "normalidad" con la que se ha llevado a cabo el proceso, "cumpliendo taxativamente las leyes y el Estatuto. "Sin aspavientos, sin tensiones y meditadamente, como lo hacemos los gallegos", ha comentado.

A este respecto ha señalado que "en una España crispada y tensa en la que la seguridad no es el principio básico en las instituciones", el modelo gallego de "cordialidad democrática" debería "exportarse al conjunto del país".

"A LAS ÓRDENES" DE RUEDA

A Alfonso Rueda lo ha felicitado por conseguir "unanimidad" desde el punto de vista del partido y del grupo parlamentario y le ha deseado suerte en "su recorrido por un camino milenario que lleva a Galicia a ser uno de los pueblos más reconocidos de Europa".

El líder de los populares ha recordado que Alfonso Rueda tiene "muchísima experiencia política y de Gobierno, con una trayectoria y una trazabilidad como persona que seguro va a ser aprovechada por los gallegos".

"Lo que le pido (a Rueda) es trabajo, dedicación y compromiso. Y poner a Galicia por encima de todo, lo que es compatible con el conjunto de los intereses de España", ha señalado, insistiendo además en que "se puede y se debe servir a Galicia cumpliendo la Constitución y el Estatuto".

El presidente del PP también ha tenido palabras para el que anteriormente fue su vicepresidente en redes sociales, donde ha comentado estar orgulloso de él y ha asegurado que ya está "a sus órdenes". "Decías en tu discurso que darás todo de ti para que Galicia esté orgullosa de su presidente. Sé que lo harás y que lo conseguirás porque serás el presidente de todos los gallegos", ha compartido Feijóo en su cuenta de Twitter.

"ME VOY INVICTO"

Feijóo ha aprovechado su última comparecencia en el Parlamento para "felicitar" al pueblo gallego por su "ejemplaridad, convivencia y cordialidad" mostrada especialmente en los últimos meses; además de agradecerle su apoyo durante los últimos años.

"No puedo más que trasladarles mi satisfacción, decir que me voy con una deuda que no podré pagar", ha apuntado, haciendo referencia a sus cuatro mayorías absolutas. "Me voy invicto desde el punto de vista electoral y creo que no hay mejor forma de irse para un político", ha indicado.

Núñez Feijóo ha avanzado que a la Cámara gallega solo volverá para pedir su confianza para ser designado senador. Del Parlamento, ha comentado, se lleva "la cordialidad política y lingüística, el respeto a las instituciones y el convencimiento de que se puede hacer una política distinta, que el cumplimiento del Estatuto y la Constitución no son negociables".

En esta línea, el líder de los populares ha insistido en que el modelo de la política española es "el de la transición, el de los grandes pactos y el del respeto al adversario"; algo que "lamentablemente se está perdiendo pero que queda todavía en algunos territorios, como en Galicia".

En este contexto, considera Feijóo que "cumple con su deber asumiendo una nueva tarea en la política nacional". "Esto es lo que entiendo que debe ser la política, cumplir en cada momento con su deber", ha defendido.

En este sentido, ha expresado su compromiso con el país como jefe de la oposición. "No tengo más compromisos que acertar, ni más intereses que los intereses generales. Que sepa el conjunto de los españoles que voy a servir y no a servirme y que quiero ser útil a una España crispada y fragmentada ante un Gobierno tan débil como el actual", ha declarado.