Feijóo destaca que sea Almeida quien denuncie si alguien usó la Alcaldía para hacer negocio en el caso de las comisiones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este jueves el hecho de que sea el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez Almeida el que haya dado el paso de personarse en el caso de las presuntas comisiones con contratos de la pandemia. A su entender, es así como se debe actuar ante la "cualquier conducta que pueda considerarse sospechosa" y alguien ha podido "utilizar la Alcaldía para hacer negocios".

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid se personará "inmediatamente" en el procedimiento judicial como afectado en la presunta estafa de un contrato realizado en pandemia para adquirir material sanitario con el objetivo de "ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero", según ha anunciado el propio Almeida.

Al ser preguntado si pone la mano en el fuego por Almeida ante la supuesta trama de comisiones ilegales que afectarían a contratos relacionados con el Ayuntamiento de Madrid, Feijóo ha puesto en valor el paso que ha dado el regidor madrileño y ha dicho que es así como deben reaccionar los políticos si hay sospecha de que alguien ha utilizado "determinadas plataformas para hacer negocio".

FELICITA A ALMEIDA POR SU PASO DE PERSONARSE

"El hecho de que se persone el Ayuntamiento de Madrid en contra de cualquier actitud o cualquier conducta que puede considerarse sospechosa, creo que es lo suficientemente claro y transparente como para decir 'verá usted, no solamente no acepto que se utilice la Alcaldía de Madrid para hacer negocios, sino que me voy a personar ante cualquier persona que haya podido utilizar la Alcaldía de Madrid para hacer negocio'", ha manifestado.

Según Feijóo, es así como deben "razonar los políticos" porque "si hay alguien que utiliza determinadas plataformas para hacer negocio, que quede claro que un político tiene que denunciar y tiene que personarse contra esas actitudes". "Esto es lo que le he escuchado al alcalde de Madrid, por lo que le felicito", ha recalcado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.