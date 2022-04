Feijóo detallará este miércoles su plan económico ante el Comité Ejecutivo del PP antes de remitirlo a Moncloa

La reunión se produce tras la toma de posesión de Mañueco y su pacto con Vox, que ha reabierto el debate sobre la lista más votada

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este miércoles a las 10.00 horas al Comité Ejecutivo Nacional del PP para exponer con más detalle su propuesta económica centrada en rebajas fiscales y que pretende remitir al Palacio de la Moncloa esta misma semana.

La reunión se produce un día después de la reunión que Feijóo ha mantenido con los máximos responsables de los agentes sociales, a los que ha trasladado algunas de las principales medidas de su plan como una rebaja del IRPF a rentas medias y bajas que afectaría a cuatro de cada cinco trabajadores.

La patronal ha avalado esa rebaja fiscal que plantea el jefe de la oposición, una medida que, sin embargo, no comparten los sindicatos. Según Unai Sordo (CCOO), España "no necesita una bajada generalizada de impuestos" sino un sistema fiscal "más justo, equitativo y ambicioso". De la misma manera, Pepe Álvarez (UGT) ha expresado su rechazo a la rebaja del IRPF de Feijóo pero ha dicho que esperará a leer su plan para hacer una valoración global porque incluye elementos que no conocía.

Desde la CEOE sí que están a favor de bajar impuestos. Su presidente, Antonio Garamendi, cree que sería "lo interesante, en este momento, para solucionar los problemas de la economía de España". "Compartimos este criterio, pero llevamos diciéndolo hace cuatro años", ha asegurado.

Al término de las cuatro reuniones, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha presumido de "recuperar la vía de diálogo" con los agentes sociales. "Es necesario recuperar la convivencia política para dar mejores respuestas a los ciudadanos", ha resumido.

UNA REBAJA FISCAL Y REDUCIR GASTO IMPRODUCTIVO

Entre las medidas que incluye el plan de Feijóo figura una bajada del impuesto de la renta "selectiva y temporal" con carácter retroactivo al mes de enero, máxime cuando el Gobierno ha recaudado 7.500 millones más en enero y febrero de este año con respecto al año anterior.

En su reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno ya precisó que los cálculos del PP es que esa rebaja supondría entre "3.500 y 3.800 millones de euros". El líder del PP también defiende agilizar las devoluciones para que los españoles puedan hacer frente a la inflación y reducir el IVA de la luz, del 10% al 4%, y del gas, del 21% al 4%.

Además, el presidente del PP quiere que los fondos europeos sirvan para agilizar la economía y no se ejecuten con tardanza. Por eso, propone que 4.900 millones de esos fondos puedan ser gestionados directamente por los ciudadanos, sin tramitación burocrática.

Feijóo defiende además reducir el gasto público del Gobierno y propone que la Airef realice una auditoria de los gastos superfluos del Ejecutivo y la remita a las Cámaras, según adelantó él mismo tras verse con Pedro Sánchez.

UN DÍA DESPUÉS DE LA TOMA DE POSESIÓN DE MAÑUECO

La reunión del Comité Ejecutivo del PP se produce un día después de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León tras el gobierno de coalición entre PP y Vox, que ha puesto de nuevo encima de la mesa el debate sobre la lista más votada.

En medio de las críticas del PSOE y otros partidos por ese pacto con el partido de Santiago Abascal, Feijóo ha retomado la propuesta de dejar gobernar a la candidatura que saque más votos alegando que "ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar o perder" porque ésa es la senda "más transparente, limpia y decente".

Aunque Feijóo está volcado en su alternativa económica para ayudar a familias y empresas a afrontar la inflación de casi un 10%, no se descarta que aproveche su discurso ante la plana mayor del partido para hacer una alusión a esta iniciativa.