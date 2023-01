Feijóo dice, tras la marcha de Madrid, que "la calle ha abandonado a Sánchez" y le aconseja dejar la política

Pide a sus cabeza de cartel el 28M coger el "relevo" de la calle y avisa que votar a candidatos del PSOE sería un "regalo" a Sánchez

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo, tras la multitudinaria manifestación de Madrid que reunió a miles de personas contra las políticas del Gobierno, que "la calle ha abandonado" a Pedro Sánchez y ha pedido al Partido Popular coger el "revelo" de la gente que salió a la calle pidiendo un "cambio" en el Ejecutivo de España.

"Cuando un político solo puede salir por la calle más que rodeado de un casting de militantes, se tiene que dar cuenta de que ya no conecta con su país. Cuando por la mañana te das cuenta de que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política", ha proclamado Feijóo.

Así se ha pronunciado en el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia celebrado en Madrid bajo el lema "A la altura de un gran país". En primera fila estaban sentados varios presidentes autonómicos, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, o el murciano Fernando López Miras. También han acudido diferentes presidentes regionales del PP como el navarro Javier García, el vasco Carlos Iturgaiz o la balear Marga Prohens.

En el acto --que ha sido amenizado con canciones de Antonio Flores o de Patti Smith, como su 'People have the power' que ya es habitual en todos los mítines del PP-- ha contado previamente con las intervenciones de los 49 candidatos a las alcaldías de las capitales, que han coincidido en la necesidad de "teñir de azul" el mapa de España para que eso sea una alfombra roja que lleve a Feijóo a Moncloa. La única ausente ha sido la valenciana María José Català, que se ha quedado en su tierra por la celebración de su patrón.

"SÁNCHEZ, DESDE EL FALCON NO VE CON EXACTITUD LO QUE OCURRE"

Un día después de esa manifestación de Madrid contra las políticas del Gobierno, que reunió alrededor de 31.000 personas --según la Delegación del Gobierno--, Feijóo ha señalado que Sánchez demuestra "poco respeto" por los datos y que "desde el Falcon no ve con exactitud lo que ocurre en España". Por eso, ha proseguido, "compara la manifestación independentista del pasado jueves en Barcelona durante la cumbre hispano-francesa con la que tuvo lugar este sábado en la capital de España con miles de personas en la calle".

Además, el presidente del PP ha señalado que los únicos actos de Sánchez en la calle son organizados a través de un "casting", como el de esta semana con jubilados "militantes" jugando a la petanca. A su entender, el presidente del Gobierno "no puede salir a la calle".

"¿Sabéis por qué? Porque la calle ha abandonado a Sánchez y éste por tanto es el momento de coger el relevo de la calle, el relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España", ha resaltado.

EL GOBIERNO "FÍA SU DESTINO" A LA "PROPAGANDA Y LA AMNESIA"

Feijóo ha criticado que el Gobierno haya "fiado su destino" a una "combinación de propaganda y amnesia" pero ha advertido que hay muchos hechos que los ciudadanos no podrán "borrar", como que llegó a Moncloa hablando de luchar contra la corrupción y es el "primer presidente que ha bajado las penas por el delito de malversación", al tiempo que ha derogado el delito de sedición, convirtiendo a ERC y Bildu en "puntales" de su gobierno.

En especial, ha hecho hincapié en lo que está ocurriendo con la ley el 'solo sí es sí' y las rebajas de penas a agresores sexuales, mientras el Gobierno se niega a reformar esa norma y algunos de sus cargos "se ríen y frivolizan", en alusión a la secretaria de Estado de Igualdad. En este punto, ha aludido a las palabras de la exalcaldesa Manuela Carmena contra esa ley y ha dicho con ironía que ya será tildad de "ultraderecha" por "contradecir" a Pedro Sánchez.

"Ganaremos a la propaganda con hechos y argumentos. Ganaremos a la amnesia con la memoria de todo lo que ha pasado, incluido pactar la Ley de Memoria Democrática con Bildu. No lo vamos a olvidar", ha garantizado, ante un auditorio entregado.

"BROTES VERDES" COMO CON ZAPATERO

En su discurso, ha criticado la gestión económica de Sánchez y que presuma de tener controlada la inflación, de buena gestión de los fondos europeos o de crecimiento económico, unos mensajes que, según ha dicho, le recuerdan a los "brotes verdes" de los que hablaba el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. También le ha echado en cara que presuma de "no dejar a nadie atrás" cuando hay 13 millones de españoles en riesgo de pobreza.

Ante el decreto anticrisis que se pretende convalidar la próxima semana en el Congreso, ha dicho que el PP ha ofrecido su apoyo si el Gobierno "acepta" algunas mejoras, como extender el IVA a la carne, pescado o conservas, rebajar impuesto de la renta a los que cobran menos de 40.000 euros, incluir a los autónomos en la bonificación de 20 céntimos de combustible o la aplicar la ayuda de 200 euros a través del impuesto de la renta. "Cualquiera de esas cuatro, si las acepta, estaremos con él. Creo que es razonable lo que estamos pidiendo", ha aseverado.

Además, ha aludido a las críticas que le dedican desde el PSOE, como que no sabe gestionar o que es un "ultra y moderado a la vez" . "Si intentan desacreditarnos es porque saben que cada día más gente creen en nuestro proyecto. Si quieren hacer una pinza contra nosotros es porque saben que estamos a punto de convencer a la mayoría de españoles", ha subrayado.

Feijóo ha avisado al PSOE que si quieren "amedrentar" al PP, van a decirle que no tienen "miedo" y van a "revertir las tropelías" que han hecho "democráticamente y con rigor". Así, ha dejado claro que él no hará "nada" que no se haya comprometido como candidato, a diferencia de Sánchez y que tomará medidas con "los votos que salen de la fuente limpia de la democracia que es la urna". "Cuando doy mi palabra, lo cumplo", ha garantizado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que en campaña Sánchez tirará de "chequera" y tiene además "las instituciones a su servicio", sin "ningún escrúpulo para mentir, para manipular ni para intentar tapar la realidad". No obstante, se ha mostrado convencido de que los españoles "no se van a dejar comprar".

VOTAR A LOS CANDIDATOS DEL PSOE, UN "REGALO" PARA SÁNCHEZ

El jefe de la oposición ha asegurado que el PSOE "se equivoca" cuando cree que "todos los que le han votado, le seguirán votando igual" en los comicios del 28 de mayo y ha avisado que un voto "prestado" a los candidatos del PSOE será un "regalo" para Pedro Sánchez cuando "no lo merece". "No puede haber voto prestado esta vez", ha resaltado.

Feijóo ha llamado a los suyos a salir a ganar y ha recalcado que tienen motivos para estar "ilusionados" y volcarse en este proyecto político que, "tiene como razón de ser España" y "la Constitución". Además, se ha comprometido a "desgastarse" con los cabeza de cartel que se presentan a los comicios de mayo porque "el presidente del partido no puede quedar a ver lo que curre porque no son sus elecciones", ha asegurado.

A la presidenta madrileña y el alcalde de la capital ha dedicado palabras de elogio y ha mostrado su confianza en que lleguen a la mayoría absoluta en ambas plazas. "Ayuso, Almeida y Absoluta es la triple A que estamos intentado conseguir en todas las comunidades autónomas", ha proclamado, para poner en valor la "pedazo de mayoría absoluta" que lograron el pasado mes de junio en Andalucía.

El presidente del Partido Popular ha emplazado a sus candidatos salir a ganar "en todas partes con argumentos, proyectos, gestión e ideas", no para "vencer sino para convencer" a los ciudadanos. "No demos ningún voto por ganado ni por perdido. Esto me lo enseño Fraga", ha finalizado.