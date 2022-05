Feijóo dice que Ayuso y su equipo son "más libres": "Nos hemos preocupado demasiado de cuestiones internas"

Cree que se abre una "nueva etapa" que será "brillante" y que han puesto la "primera piedra" de la próxima mayoría absoluta en Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que Isabel Díaz Ayuso abre ahora una "nueva etapa brillante" al frente del PP de Madrid, en la que el partido está "más unido, más comprometido y más sólido". Dicho esto, ha pedido a los suyos mirar al futuro con las próximas elecciones autonómicas y municipales porque, según ha admitido, se han "preocupado demasiado de cuestiones internas", aludiendo así a la crisis interna del PP que enfrentó a la presidenta de la Comunidad con la dirección de Pablo Casado.

"Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir un PP de Madrid más libre y un Madrid más libre", ha afirmado en la clausura del XVII Congreso del PP de Madrid, en el que ha intervenido antes de la presidenta madrileña. En primera fila, estaban sentados el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y numerosos cargos de la dirección nacional del PP.

Feijóo ha destacado que el PP abre hoy una etapa que, a su juicio, "será brillante" y que se demostrará en las victorias de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, con unamayoría absoluta en la Comunidad, más alcaldías en toda la región y una nueva victoria de José Luis Martínez-Almeida en la capital.

"HEMOS PUESTO LA PRIMERA PIEDRA DE LA PRÓXIMA MAYORÍA ABSOLUTA"

"Querida presidenta, estoy seguro de que hoy hemos puesto la primera piedra de la próxima mayoría absoluta del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo del próximo año. Ganas, ganas y a y trabajar", ha proclamado.

Feijóo ha querido pasar página de la crisis interna que durante meses enfrentó al equipo de Ayuso con el de Pablo Casado. "Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Extendernos sobre ello es un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte. Nos hemos preocupado demasiado sobre las cuestiones internas y por tanto, yo no pienso dedicarle un segundo porque no me interesa el pasado sino lo que va a pasar", ha manifestado.

Tras asegurar que los partidos que representan el pasado "pierden las elecciones", ha afirmado que el PP madrileño abre "hoy una nueva etapa", en la que "hay "una líder", "un equipo y un proyecto para hacer frente a un desafío mayúsculo": "volver a merecer la confianza de los ciudadanos en 2023".

Feijóo ha resaltado que desde hoy el PP está "más preparado para afrontar los retos colectivos" que tiene por delante; es un partido "más abierto" que ha captado "nuevos perfiles", y es un partido "libre" para conseguir que Madrid "sea más libre" para "servir libremente a los madrileños".

AYUSO, "LA PRESIDENTA QUE MÁS SE PARECE A MADRID"

Feijóo ha señalado que tanto Ayuso como él tienen "ganas" de servir a España. "Y eso es lo fundamental de la política, tener ganas, ganas de seguir siendo útiles a nuestro país. Y los dos creemos que la mejor herramienta democrática para España es el PP de España y por eso militamos en él y por eso trabajamos en él", ha manifestado.

El presidente del PP ha resaltado que el "mayor acierto" de este congreso regional es que Isabel es "la presidenta que más se parece a Madrid". "Y estoy convencido de que este partido ya es el partido que más se parece a Madrid y por eso, Madrid vota a la presidenta Ayuso y al PP de Madrid", ha proclamado.

AYUSO: "ESTE CONGRESO HA COSTADO UN PELÍN"

En su turno, Ayuso le ha devuelto los elogios al presidente del PP y ha limitado sus alusiones a la crisis interna que ha vivido el partido. "Estoy muy emocionada y es cierto que este congreso, a nadie se nos escapa, ha costado un pelín pero no lo olvidaré nunca. Es el momento político más importante de mi vida", ha proclamado.

En este sentido, ha admitido que este cónclave es "el momento más importante" que va a vivir. "Y quedará para siempre marcado por ti, por tu confianza, por tu compromiso, por tu buen hacer y por tu generosidad", ha dicho a Feijóo al inicio de su discurso.