Feijóo dice que, si caen los decretos de Sánchez, el PP llevará al Congreso iniciativas para salvar algunas medidas

Recalca que es Junts el que decide lo que se aprueba o no en el Congreso: "Sánchez tiene ministros pero no tiene un Gobierno"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que, si este miércoles "caen" en el Pleno del Congreso los decretos que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, el Grupo Popular presentará en el Parlamento iniciativas para "salvar" aquellas medidas que ayuden a los ciudadanos en sus "necesidades y en la defensa de sus intereses".

Así lo ha anunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, con presencia de casi todos los 'barones' territoriales de su partido, un día antes de que se sometan a convalidación en el Pleno del Congreso tres decretos ley aprobados en diciembre por el Consejo de Ministros. Después de que Junts haya expresado su rechazo a apoyarlos, el Ejecutivo ha llamado al PP, que le ha trasladado su "no" alegando que no saldrá al "rescate" del Gobierno de PSOE y Sumar.

Sin embargo, Feijóo ha dicho que el PP está dispuesto a "ofrecer una alternativa a cada uno de los desmanes de este Gobierno" "Defenderemos España incluso ante el propio Gobierno. Por ello os anuncio que si caen los decretos por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello que hemos pedido y estamos de acuerdo", ha aseverado.

"NO ACUDIRÉ AL RESCATE DE SÁNCHEZ"

Según ha añadido, el Grupo Popular registrará en el Parlamento entonces propuestas con el objetivo de salvar aquello que "mejore la calidad de los ciudadanos", "fortalezca la economía y los servicios públicos", y "redunde en la salud de las instituciones democráticas", sin precisar en qué temas versarían esas propuestas.

"No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses", ha manifestado Feijóo, cosechando un fuerte aplauso de los suyos.

Los 'populares' apoyan medidas como las ayudas al transporte o la bajada del IVA de los alimentos, si bien exigen que se extienda a la carne, el pescado y las conservas. Además, el PP ha pedido al Gobierno que se mantenga el IVA de la luz y el gas en el 5%, en vez de en el 10% que recoge el decreto anticrisis.

Sin embargo, por el momento fuentes del equipo de Feijóo no quieren anticipar qué medidas podrían convertir en iniciativas, a la espera de ver qué pasa este miércoles en las votaciones del Congreso. Según añaden, aún están negociando y no descartan que puedan salvar algún decreto in extremis.

"EXIJO RESPETO PARA EL PRIMER PARTIDO DE ESPAÑA"

Tras reiterar que el PP no va a dar "un cheque en blanco" a un presidente "dispuesto a subastar cualquier institución" de España ante el independentismo, ha subrayado que han planteado"tres condiciones sencillas y útiles" para poder abstenerse en el decreto anticrisis: rebajar el impuesto del IRPF a las rentas más modestas, rebajar de verdad el IVA de los alimentos, incluyendo la carne, el pescado y la conserva, y no incrementar el IVA del gas y de la electricidad, "al menos de momento".

En este punto, ha criticado que no se le llame para negociar, solo para pedirle apoyo. "En nombre de mi partido y en nombre de mi país, exijo respeto al primer partido de España", ha aseverado el jefe de la oposición, que cuenta con 137 escaños en el Congreso.

El presidente de los 'populares' ha recalcado que, aunque el Gobierno saque adelante los decretos con una negociación "al límite" con sus socios, "lo cierto y verdad es que esto será lo constante en esta legislatura".

"Es la imagen de la debilidad y de la división del Gobierno y lo que consiga el Gobierno tendrá sin duda un precio exorbitado; se entregará medio gobierno de Barcelona para que se apoye un decreto, se entregarán amnistías e indultos para aprobar unos presupuestos, es decir, se hará lo que sea necesario para seguir en la Moncloa", ha dicho, para dejar claro que el PP no cooperará con el "desmantelamiento del Estado".

"No nos pueden pedir pactos de Estado para seguir desmantelando el Estado desde el Gobierno. Nuestra obligación política, nuestra obligación ética e institucional es señalar este mercadeo en cada ataque a nuestro Estado de Derecho", ha manifestado.

Además, ha criticado que el Gobierno vuelva a utilizar la técnica de los reales decretos leyes para "modificar decenas de leyes de cualquier tipo y condición", insistiendo "en su técnica legislativa espuria de la legislatura anterior" donde aprobó "142 reales decretos leyes". Según ha dicho, solo 20 se tramitaron como proyecto de ley.

Feijóo ha afirmado que Sánchez no tiene "apoyos para gobernar". "Tiene ministros, pero no tiene un gobierno. Podemos decir que en España se ha creado una nueva figura, la del presidente sin cartera", ha dicho, para añadir que es Junts "desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba" en el Congreso y será ese partido "el que tenga por primera vez la prerrogativa de decidir cuánto dura esta legislatura atípica".

"NO VOY A SER EL SALVAVIDAS DE UN PRESIDENTE INTERVENIDO"

El líder del PP ha indicado que el PP ya le advirtió hace semanas que no le buscara cuando le abandonen sus socios". "Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios", ha proclamado.

En este sentido, ha asegurado que "cuando se requiera el apoyo del Partido Popular será fruto de un acuerdo previo y de una negociación honesta" como, según ha dicho, ha ocurrido con el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido.

LEY DE AMNISTÍA, "CIMA DE LAS CESIONES" AL INDEPENDENTISMO

Feijóo ha dicho que el PP también va a ofrecer su "alternativa" a la ley de amnistía como se recoge en su enmienda de totalidad. Según ha dicho, esa norma es "la cima de todas las cesiones al independentismo" y "un engaño a todos los españoles en campaña y la compra de votos de la investidura a cambio de impunidad judicial", así como "la quiebra de la igualdad de los españoles y la separación de poderes".

A su entender, hay que "fortalecer" las instituciones, dejando patente que "la deslealtad institucional no puede salir gratis en un Estado de Derecho". "Aquellos que se preocupan por el endurecimiento de las penas para uno u otro delito son aquellos que están planteando el cometerlo", ha dicho.

Feijóo ha dicho que "entiende que esto le moleste al independentismo" pero "resulta difícil de entender es que le moleste al PSOE este asunto, salvo que el plan sea hacerlo con los independentistas de común acuerdo para seguir al frente del gobierno".

Por todo ello, ha subrayado que ante "cada atropello institucional" el PP tendrá "una alternativa para construir un país mejor y para cada intento de ataque al Estado de Derecho habrá una reforma preparada para reconstruirlo".

"Vamos a seguir denunciando que España no está condenada a padecer esta política y este gobierno, y vamos a seguir siendo la voz de todos los españoles que quieren ser parte de una nación de ciudadanos libres e iguales", ha finalizado.