Feijóo dice que la gobernabilidad de España no puede "depender de quien quiere acabar con Navarra"

Javier García dice que el PP es "la única alternativa real que no va a pactar con los socialistas"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este domingo en Pamplona que "Navarra no es un barrio del País Vasco" y el PP "nunca" va a "consentir que la gobernabilidad de nuestro país dependa de quien quiere acabar con Navarra y con España tal y como las conocemos".

Feijóo ha afirmado que el PP "está llamado a ser el gran partido en Navarra" y ha pedido el voto en las próximas elecciones forales y municipales "para que empecemos a serlo ya", demostrando que Navarra mantiene "las señas de identidad que ha tenido siempre y el orgullo para no ponerse de rodillas ante nadie".

El líder del PP, que ha participado en Pamplona en un acto de campaña con el candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Javier García, y el candidato a la Alcaldía de la capital navarra, Carlos García Adanero, ha señalado que "el Partido Popular va a decir siempre lo mismo en Navarra, y lo primero que vamos a decir es que Navarra no es un barrio del País Vasco, no es un territorio de segunda ni una moneda de cambio para sacar adelante una votación".

Feijóo ha asegurado que "Navarra merece respeto a sus instituciones, a su historia y a su gente, y nunca vamos a consentir que la gobernabilidad de nuestro país dependa de quien quiere acabar con Navarra y con España tal y como las conocemos".

El presidente de los 'populares' ha afirmado que "aspiramos a reunir a todos los ciudadanos de Navarra que creen en Navarra y están orgullos de esta tierra".

En esa línea, ha señalado que "vamos a seguir construyendo el PP de Navarra porque Navarra lo precisa, y vamos a ser el gran partido de Navarra más pronto que tarde". "Algunos no se lo creen pero cuando empezó Alianza Popular nadie se lo creía, y cuando empezamos en otras Comunidades nadie se lo creía. Cuando ganemos estas elecciones ya nadie discutirá que el PP va a seguir siendo el primer partido de España", ha dicho, y ha asegurado que "Javier García empezará a hacer historia el 28 de mayo en Navarra".

Feijóo ha recordado que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, manifestó recientemente que haría lo posible para que los candidatos de la derecha no gobiernen, a lo que el presidente del PP ha respondido que es algo "mutuo". "Estoy muy orgulloso de que sólo nos lo diga a nosotros. ¿Por qué no se lo dice al Partido Socialista? ¿Por qué no se lo dice al señor Sánchez? La respuesta la sabemos todos. Si Sánchez está cómodo con mantener los pactos con Bildu, allá él, si Chivite está cómoda con pactar con Bildu, allá ella, pero que nadie pida el voto en nombre de los constitucionalistas para pastelear con Bildu, Sanchez y Chivite", ha dicho.

Además, Feijóo se ha declarado "orgulloso" de las víctimas del terrorismo, que "han muerto por defender la Constitución, por cumplir con su deber, y las vamos a defender siempre, a todas, sin excepción".

El presidente del PP ha afirmado que "Navarra merece un respeto y el Partido Popular siempre va a estar al lado de donde estuvo, en primer lugar de la Constitución española, estamos orgullosos de ser constitucionalistas".

EL PP NO QUIERE "COQUETEAR" CON CHIVITE

Por su parte, el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno foral, Javier García, ha subrayado que el PP no quiere "coquetear con Chivite, somos la única alternativa real que no va a pactar con los socialistas, ningún otro partido puede decir lo mismo". "Si queremos una alternativa real a Chivite y desalojarla del Palacio de Navarra, sólo hay una opción y es el Partido Popular. La garantía de un cambio de Gobierno es el Partido Popular", ha afirmado.

Javier García ha asegurado que el PP "nunca jamás ni llegará a acuerdos con EH Bildu ni gobernará con ellos, y hay que decirle a Chivite que ella sabrá cómo quiere ser recordada, pero el PP quiere ser recordado como quien defienda la identidad de Navarra y defienda a esta Comunidad dentro del marco que es España".

García ha recordado la presencia de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu y ha preguntado "al Partido Socialista de Chivite si de verdad piensa rebajar los principios fundacionales del partido para convertirlos en un cenagal". "La señora Chivite no quiere ninguna relación con la moral", ha añadido.

El candidato 'popular' ha asegurado que "la palabra de la señora Chivite no vale absolutamente nada" y ha destacado que "el PP no se resigna". "La Navarra que queremos y con la que sueña el PP no tiene nada que ver con la que defiende el Partido Socialista. El 28 de mayo la ciudadanía se lo va a dejar claro a la señora Chivite en las urnas, y si no nos cree, que abandone su pedestal y baje a la calle, y escuche a todos los ciudadanos de norte a sur y que le cuenten cuáles son sus verdaderos problemas", ha dicho.

También ha intervenido en el acto el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Carlos García Adanero, quien ha señalado que, "frente a aquellos que dicen que hablamos de cosas que no importan a los ciudadanos, nosotros siempre hablamos de cosas que importan a los ciudadanos, y el futuro de esta ciudad les importa mucho, porque no es lo mismo considerar a Pamplona capital de esa entelequia llamada Euskal Herria que considerarla como la capital de Navarra".

Carlos García Adanero ha recordado también que Arnaldo Otegi señaló recientemente que haría lo posible para que los candidatos del PP no gobiernen y ha afirmado "me preocuparía si yo fuera el presidente del Gobierno de España que Otegi dijera que está encantado y que menudo chollo con este presidente, y que vamos a intentar que dure muchos años". "Si Sánchez es bueno para los intereses de Otegi hay que echar a Sánchez de la Moncloa", ha subrayado.

El candidato 'popular' ha advertido de que en Pamplona "no va a mandar Asiron -cabeza de lista de EH Bildu-, aquí va a mandar Otegi, que es el que manda en todo EH Bildu-Batasuna, y aquí vamos a estar nosotros para decir que estamos frente a ellos". "Somos la alternativa, venimos a ganar. Vamos a dar la campanada. Tenemos ganas e ilusión", ha asegurado.