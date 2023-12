Feijóo dice que le gustaría que Sánchez tratase al PP como a Aizpurúa: "La perra gorda es la que le da Bildu"

Afea a Sánchez que la Presidencia española de la UE haya sido la "más cara de la historia" con un coste de "160 millones de euros"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que le gustaría que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tratase al Partido Popular con la "misma educación" con la que trata a la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa y le ha espetado: "La perra gorda para usted, es la que le da Bildu".

De esta forma ha contestado a Sánchez, quien poco antes ha dicho que acepta que la reunión con el líder de la oposición sea este viernes en el Congreso, como ha propuesto en el PP, y no en el Palacio de la Moncloa. "Para usted la perra gorda", había dicho Sánchez a Feijóo previamente.

El presidente del PP ha recordado que el propio Sánchez se ha mostrado a favor de que ese encuentro fuera donde el PP "quiera" y ha defendido, por tanto, que sea en la Cámara Baja. "Esto de la perra gorda, no, no señoría, yo no me hago ilusiones. La perra gorda, para usted, es la que le da Bildu", ha enfatizado.

"¿USTED TIENE ALGÚN PRINCIPIO, SEÑOR SÁNCHEZ?

Después de que Sánchez haya echado en cara al PP sus pactos con Bildu, citando al 'popular' Javier Maroto, Feijóo le ha recordado los gobiernos del PSOE que ha facilitado el PP en Vitoria o Barcelona. "¿Qué le parece si le dejamos a Bildu gobernar en Vitoria?", ha interpelado, para preguntar a Sánchez si tiene "algún principio".

Feijóo ha dicho que Sánchez lleva "un mes en el Gobierno" y su primera ley "ha sido la amnistía" y se dedica a "rendir cuentas en Ginebra ante un prófugo con un mediador especializado en bandas armadas". "Usted no tiene ningún derecho a criminalizar a la gente que se expresa libremente en la calle. Y usted no puede usar toda su propaganda para blanquear los pactos, aunque pretenda tener una oposición tan dócil como la que tiene", ha dicho a Sánchez.

Asimismo, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que haya dedicado "más de una hora" de su intervención a hablar de presidente del PP cuando venía a hablar de la Presidencia de la UE. "La verdad es que parece que tiene usted una obsesión. Pero, en fin, mientras la obsesión sea conmigo, la verdad es que no me preocupa mucho", ha afirmado, para criticar que "lo único" que haga Sánchez y sus socios sea "atacar" al Partido Popular.

"NUNCA HA HABIDO TANTA POBREZA INFANTIL"

Sobre la Presidencia española de la UE, ha reiterado que se trata de la "más cara de la historia" al costar "160 millones de euros", el "triple y el doble" de lo que se invirtió con José Luis Rodríguez Zapatero y con José María Aznar, según ha dicho.

Además, Feijóo ha señalado que España ha perdido competitividad económica, renta per cápita y convergencia con la Unión Europea, al tiempo que ha echado en cara a Sánchez haber pasado de "desmantelar todas las centrales nucleares" a que "apoye que la energía nuclear es una energía verde". También ha dicho que "nunca ha habido tanta pobreza infantil como con el Gobierno de Sánchez".

Sobre la ampliación de la UE, el presidente del PP ha señalado que está a favor pero "con cuidado". Y en relación al pacto europeo de migración y asilo, ha destacado el hecho de que Sánchez crea que es un "buen" acuerdo pero la ministra Sira Rego lo "condene" porque "elimina los términos humanitarios del asilo". "Y me pide usted que me posicione en los asuntos de la Unión Europea. Lo primero que debería es posicionar a su Gobierno, señor Sánchez", ha exclamado.

En cuanto a Israel, Feijóo ha indicado que no le puede dar lecciones al PP y se ha remitido a lo que decía el programa electoral de su partido hablando por "trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el isralí-palestino por medio de la solución de dos estados". "Yo ya sé que para usted los programas electorales no tienen ninguna importancia. Para mí sí", ha dicho al presidente el Gobierno.