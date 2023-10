Feijóo dice que irá a la manifestación de Barcelona como "uno más" tras ser invitado por Societat Civil Catalana

Varios 'barones' del PP le acompañarán en el acto, como Ayuso, López Miras, Azcón, Paco Núñez o Alejandro Fernández

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este martes que acudirá el próximo domingo como "uno más" a la manifestación convocada en Barcelona contra la amnistía y el referéndum, después de haber sido invitado por los organizadores, Societat Civil Catalana (SCC).

En una rueda de prensa en el Congreso, tras verse con el Rey en la segunda ronda de consultas para la investidura, Feijóo ha recordado que el PP ya celebró hace dos semanas un "acto en Madrid" contra la amnistía y ha añadido que esta manifestación del 8 de octubre convocada "desde hace tiempo" no es del PP sino de una organización que "respetan".

Feijóo ha explicado que ha confirmado su asistencia a la misma en "el momento procesal oportuno", después de celebrarse su debate de investidura en el Congreso. "Dado que ha sido invitado especialmente y me lo han trasladado a través de la secretaria general los organizadores del acto, pues entiendo que si soy coherente con lo que he dicho en el Congreso tengo que estar en esa manifestación", ha indicado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que acudirá a esa protesta en Barcelona como un ciudadano más. "Iré como uno más, como un catalán más, como un gallego más o como un madrileño más no sé quiénes van a ir pero me imagino que iremos personas que no solamente han nacido en Cataluña, sino en cualquier otro lugar de España", ha declarado. De hecho, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha avanzado que asistirá.

VARIOS 'BARONES' DEL PP YA HAN CONFIRMADO SU PRESENCIA

Asimismo, varios 'barones' territoriales del PP han confirmado su asistencia a ese acto en Barcelona contra la amnistía. La primera en hacerlo, hace dos semanas, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También estarán presentes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, según han confirmado a Europa Press fuentes de sus equipos. De la misma manera, asistirán el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y el presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

En el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aún no ha concreto si acudirá o no, si bien no lo descarta. Sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tiene complicada su presencia porque el lunes arranca en el Parlamento gallego el debate sobre el Estado de la Autonomía, según han señalado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico. Tampoco podrá asistir la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

En cualquier caso, el PP hará un gran despliegue el próximo domingo en Barcelona, con Feijóo a la cabeza, secundando esta convocatoria de Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación'

Este lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguró que Feijóo y el PP participarán en esta marcha para apoyar a los miles de catalanes constitucionalistas que han sufrido mucho durante los últimos seis años y a los que "se ha querido silenciar y apartar desde entonces".