Feijóo dice que "hay más motivos que nunca para votar al PP" y al proyecto de Juanma Moreno

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este viernes a no dar un voto por ganado ni por perdido en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, ya que "las urnas están vacías, está todo por decidir", aunque ha considerado que "hay más motivos que nunca para votar al PP" y al proyecto y equipo del candidato 'popular' y presidente andaluz, Juanma Moreno.

En un mitin en Estepona (Málaga) ha pedido la confianza "para Andalucía, que hoy tiene un nombre, Juanma Moreno" y ha instado a pedir el voto, no solo "a aquellos que siempre nos han votado", sino también a los que no saben si van a ir a votar, a los que dudan si se van a abstener y "a los que no han votado nunca al PP pero tienen dudas pero saben que Moreno es el mejor candidato".

"Nunca hemos tenido tantos motivos para pedir el voto", ha asegurado Feijóo, quien ha afirmado que votar a Moreno "es votar por el empleo" y "no es votar contra nadie, sino que es votar a favor de Andalucía, es seguir apostando por el mejor presidente que ha tenido la Junta".

"Juanma Moreno hoy es Andalucía, es el andaluz que interpreta con mayor fiabilidad lo que quiere la inmensa mayoría de los andaluces", ha dicho, considerando que el PP-A ha conseguido en el Ejecutivo andaluz "cosas increíbles en tres años y medio", como ser capaz "de gobernar en una pandemia, de revertir las practicas administrativas, de darle la vuelta a Andalucía, que ahora es un espejo en el que la mayoría de las comunidades autónomas nos queremos mirar".

El líder del PP ha asegurado que la confianza de la gente "no se puede comprar, se da o no se da" y ha indicado que el PP "no está para contar un cuento, sino para hablar de cuentas", incidiendo en que la comunidad es ahora "la expresión de las mejores políticas públicas, de la mejor forma de gobernanza, de la mejor política con mayúsculas, y esto es mérito de un proyecto, un equipo y de un candidato".

Ha señalado que "conseguir una marca que mimetiza con la tierra, con las mujeres y hombres andaluces es una oportunidad que el PP, pero sobre todo Andalucía, tiene que aprovechar" y ha considerado que Moreno representa "la certeza de atraer inversiones" y de saber que "si compite Andalucía, pierdes, porque Andalucía gana, antes ni pujaba", destacando los datos económicos de los últimos años y la apuesta por la sanidad publica, educación, servicios sociales o infraestructuras.

Ha dicho que no cree "en la política de la división ni en la de los bandos" sino en la "del servicio a los demás y de la gestión" y ha afirmado que queda mucho trabajo por delante en la campaña, reiterando que hay que "desconfiar" de los sondeos. "Ni nos vamos a confiar ni nos vamos a desmotivar, hagamos campaña como si no hubiera encuestas, no hay ni un voto en las urnas, no hay nada ganado y no hay nada perdido, depende de nosotros", ha afirmado.

También se ha referido a Málaga como "una de las ciudades y provincias más importantes de España" donde, ha dicho, "habéis un gran milagro económico y social". "Es el reflejo de la prosperidad que queremos trasladar al conjunto de Andalucía y también a gran parte de España", ha señalado.

Así, ha indicado que está en el arranque de esta campaña en Málaga por el peso y la importancia del PP provincial en la Junta y en el PP nacional.

Por su parte, la candidata número 2 del PP por Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que este gobierno es el que ha hecho de la Junta "la más malagueña de la historia", enumerando algunas inversiones en Estepona, por lo que ha asegurado que "a Andalucía le va mejor desde que mira a Málaga".

Ha animado a los vecinos a "recordar todo lo que ha hecho el PP en Estepona y en Andalucía", apuntando que los socialistas "reconocen que recuperarían el impuesto de sucesiones", además de que derogaría la Lista y "traerían otra vez la subasta de medicamentos". Por eso, "no podemos dudar ni un segundo, hace falta salir a convencer", ha aseverado.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asegurado que Moreno es "la imagen de la gestión y del buen hacer" y ha explicado que "son tantas las diferencias entre la Junta de Andalucía de antes y la de ahora", haciendo también un paralelismo entre los ejecutivos centrales gobernados por los socialistas y los dirigidos por José María Aznar o por Mariano Rajoy. "Andalucía necesitaba al PP en la Junta y España te necesita en Moncloa", ha dicho a Feijóo.

Los asistentes al mitin en el Auditorio Felipe VI han tenido un minuto de silencio en memoria del padre del coordinador de la campaña y número tres del PP a nivel nacional, Elías Bendodo, que falleció este pasado jueves.