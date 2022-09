Feijóo dice que los miembros del CGPJ se han sentido "utilizados" por el Gobierno al que reclama una "rectificación"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se han sentido "utilizados" por el Gobierno por haber "vaciado" de competencias e "intervenido" el CGPJ. "Es un atentado a la independencia" del órgano de Gobierno de los jueces, ha exclamado.

Así lo ha afirmado el líder popular durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, justo al día siguiente del debate en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a pocas horas de la inauguración del curso judicial.

Al ser preguntado si va a haber rebelión en el sector conservador del CGPJ, Feijóo ha precisdo que las leyes hay que cumplirlas. Pero ha criticado las que ha dictado el Gobierno "vaciando de competencias" el Poder Judicial e interviniéndolo, al impidir que nombre jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional cuando hay vacantes.

"Ha modificado la Ley Orgánica Poder Judicial y le ha dicho al CPGJ que se quda sin funciones, solo con la función disciplinaria", ha precisado Feijóo, quien considera que eso ha producido una "tensión enorme" y una "desafección" porque los integrantes del órgano de gobierno de los jueces "se han sentido utilizados por el Gobierno".

En este sentido, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo haya impedido "ejercer su mandado" al Consejo, algo que considera "peligrosísimo" porque supone una "invasión" del Poder Ejecutivo en el Judicial.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "rectifique", devuelva las competencias al Consejo y se siente con la oposición a negociar la renovación. Sobre ésta, el líder del PP ha insistido en que la propuesta del PP es que los 12 jueces y magistrados del CGPJ los nombren los jueces y los 8 juristas de reconocido prestigio, las Cámaras.

Pero ha añadido que con afán de poder renovar el Consejo, han aparcado esta propuesta y han planteado otras cuestiones para mantener un mínimo principio de "independencia y decoro" como que un ministro no pueda pasar a la Fiscalía General del Estado al día siguiente de cesar o a presidir una sala del Tribunal Supremo.

También ha planteado "controlar un poquito los nombres" de los que acceden a vocales del Consejo, a "objetivar" y no para poner a los más afines o a los que "han hecho una sentencia que me interesa más".

En este sentido, ha recordado que el PP envió un documento el 11 de julio y "no hay ni acuse de recibo" por lo que ha preguntado al Gobienro en qué cosas no están de acuerdo. "No diga que no hemos hecho una propuesta, claro que la hemos hecho", ha exclamado.