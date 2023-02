Feijóo dice que pidió a Tamames no dejarse "utilizar" porque la moción es un "error" que solo beneficia a Sánchez

Ve "correcta" la reprobación de Marlaska en el Congreso porque no ha aclarado los sucesos de la valla de Melilla

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que pidió al exdirigente del Partido Comunista y catedrático de Economía, Ramón Tamames, que "no se dejara utilizar" porque presentar una moción de censura es "un error" que "solo beneficia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por el momento, Vox no ha registrado esa moción. Este jueves, su portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que "avanzan" las conversaciones con Tamames para que encabece esa moción y espera poder anunciar novedades "en los próximos días".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, contactó con Feijóo hace días para avanzarle que había planteado a Tamames ser candidato. También el exdirigente del PCE conversó con el líder del PP para persuardirle de que no diera ese paso. "Si fueses mi padre no te dejaría hacer esto", le comunicó, según fuentes próximas a Feijóo, conocedoras de esa charla.

En declaraciones a los medios tras una visita a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, Feijóo ha señalado que "en este momento una moción de censura al único que beneficia es al censurado y a su Gobierno".

"Ofrecerle una victoria en Cortes Generales me parece que es un grave error", ha manifestado, para añadir que la moción de censura "determinante" en la que "todos los españoles tienen derecho a votar" es la del próximo 28 de mayo con motivo de las elecciones autonómicas y municipales.

LA MEJOR MOCIÓN, LA DEL 28M

Al ser preguntado públicamente cómo intentó convencer a Tamames en esa conversación para no dar un paso adelante, Feijóo ha afirmado que "el profesor Tamames" le pidió "opinión" sobre la posibilidad de encabezar una "supuesta moción de censura" y él le trasladó su posición.

"Le he trasladado al profesor Tamames, del que tengo la mayor de las consideraciones, que no se dejase utilizar para esta sesión parlamentaria, entre otras cosas porque lo que diga el señor Tamames al Gobierno de España, al Gobierno de España no le importa nada ni lo va a tener en consideración en absoluto", ha subrayado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha insistido en que "lo bueno" es que los españoles se expresen en la moción de censura del 28 de mayo. "Teniendo esta oportunidad, no debemos de perder el tiempo en otras", ha apostillado.

DEFIENDE LA REPROBACIÓN DE MARLASKA

Por otro lado, el líder del PP ha justificado la reprobación del ministro Fernando Grande-Marlaska porque aunque "no tiene nada personal" en contra del titular de Interior no ha aclarado todavía los sucesos de la valla de Melilla y no ha contado lo qué ocurrió.

"Lamentablemente no hemos conseguido que el ministro nos cuente que pasó", ha señalado Feijóo, que ha advertido de que ha "negado de palabra" algunos vídeos que se han difundido pero sin "una versión acreditada" que demuestre que lo publicado por los medios "está falseado".

En concreto, el Pleno del Congreso ha reprobado a Marlaska por sus "mentiras" en la gestión de la tragedia de Melilla de junio de 2022, que dejó una veintena de inmigrantes muertos. Esta reprobación, impulsada por el PP, ha salido adelante con el voto de Vox y de Ciudadanos, pero también con el respaldo de partidos independentistas como Esquerra y Junts, mientras que otros socios del Gobierno como el PNV y Bildu han declinado 'salvar' al ministro y se han quedado en la abstención.

Feijóo considera que esa reprobación es "correcta", ya no solo por lo ocurrido en la valla de Malilla, sino por otras actuaciones del ministro del Interior durante su mandato como "la política de presos de ETA", entre otras.

Por otro lado, Feijóo ha criticado que no se hayan tenido en cuenta muchas enmiendas del PP para proteger a los animales en la ley de bienestar animal, "una ley ideológica que no tiene en cuenta la protección que se debe dar a los profesionales del campo y de la ganadería", según ha dicho.