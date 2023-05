Feijóo dice que "hay que derogar" un Gobierno que "vive mucho mejor que sus ciudadanos"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo en Pamplona que "hay que derogar" un Gobierno que "vive mucho mejor que sus ciudadanos, que ha subido los impuestos, la deuda, el déficit y que nos deja un gran pufo" y ha advertido de que "o acabamos con él o acaba con nosotros, y hemos de decidir la primera opción". "El próximo 28 de mayo -en las elecciones autonómicas y municipales- tenemos la oportunidad de empezar a derogar el sanchismo", ha destacado.

Feijóo, que ha participado en un acto electoral con candidatos navarros, ha afirmado que "derogar el sanchismo es derogar muchas políticas del sanchismo, las políticas que han empobrecido a nuestro país, que han dividido a la sociedad, que han desprestigiado a las instituciones".

El líder del PP ha defendido que "urge derogar los favores a los corruptos, urge derogar a los que quieren atacar al Estado y lo han hecho, urge derogar a aquellos que habiendo sido condenados por sentencia del Tribunal Supremo han sido no solamente indultados sino que sus delitos se han borrado del Código Penal, urge derogar la memoria democrática escrita por Bildu que no es ni memoria ni democrática".

Además, ha dicho que "no solamente hemos de derogar las políticas sanchistas, sino las formas de hacer política, derogar la mentira". "El presidente del Gobierno no le puede mentir a los españoles, hemos de derogar esa forma de hacer política, porque se ha permitido hacer todo lo contrario de lo que prometió. Hay que derogar el señalamiento al discrepante, el señalamiento a los jueces, a los empresarios, a los periodistas, a la oposición, a los agricultores. Hemos de derogar los errores imperdonables de la ley del sí es sí que le van a perseguir durante todos los días de su Gobierno", ha afirmado.

Núñez Feijóo ha señalado que "la España que se levanta y empieza a cambiar no la puede tumbar nadie, y si el presidente del Gobierno no está dispuesto a defenderla, nos toca a nosotros, que hemos nacido para defenderla, para solidificarla como una roca".

El líder del PP ha asegurado que "si tenemos un conjunto de políticos débiles, a los que les interesa más estar durante un tiempo que servir a su país, nosotros estamos para decirles que tanto en el Gobierno como en la oposición estamos para servir a España, hemos sido el partido que defendió a España contra los que no creen en España y contra el Gobierno de España".

Feijóo ha señalado además que ha acudido al acto electoral "en coche, como todos los españoles, no en avión Falcon". "He recorrido muchas ciudades, he tenido oportunidad de hablar con mucha gente y conocer lo que la gente quiere decir, y yo se lo recomiendo a Sánchez, porque te enteras de lo que pasa, cómo está tu país, y así puedes servir mejor a tu país", ha asegurado.