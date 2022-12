Feijóo dice que la rebaja de penas a corruptos preocupa a cualquier penalista y recuerda lo ocurrido con ley 'sí es sí'

Asegura que Sánchez "no tiene credibilidad" cuando hoy dice que nunca pactará un referéndum en Cataluña

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este jueves de que la rebaja de penas tras la modificación del delito de malversación preocupa a su partido y a "cualquier penalista" porque hay un "riesgo evidente" de que se beneficien condenados por corrupción. Además, ha aludido a lo que ha ocurrido con ley del 'solo sí es sí', que ha provocado más de centenar de rebajas de condenas a agresores sexuales.

Así se ha pronunciado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya avisado de que el cambio en el delito de malversación en el Código Penal puede provocar rebajas de penas a los corruptos, si bien el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cree que no se producirán porque se recoge una disposición transitoria que garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario sin revisión a la baja de las condenas.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP para hacer un balance del curso político, Feijóo ha afirmado que es la "primera vez en democracia que se produce una rebaja del delito de malversación de fondos públicos" y ha resaltado que éste es un delito que "solo pueden cometer los políticos y los gestores de la administración pública".

Por eso, ha cuestionado que el Gobierno sostenga que esto va a rebajar las penas a los condenados por el 'procés' pero que esto "no va a afectar a ningún otro caso", ya que, según ha dicho, "es la misma seguridad" que ofreció el Ejecutivo cuando se aprobó la ley del 'solo sí es sí' y "ya van más de cien penas rebajadas".

"AFECTAR A LA TRAMA DE FINANCIACIÓN DE VALENCIA"

"Por tanto, la trama de financiación de Valencia u otras tramas ya concretadas con sentencias firmes que afectan en otras CCAA hay un riesgo evidente de una disminución de los delitos que se impongan, algunos ya impuestos y otros en sumario, que beneficie a aliados del partido del Gobierno e incluso a propios dirigentes del partido", ha manifestado, en alusión al caso ERE o al caso Azud en la Comunidad Valenciana.

Feijóo ha afirmado que "la preocupación de los efectos de la rebaja en la malversación es una preocupación entiendo yo de cualquier penalista", ha manifestado, aludiendo además a las declaraciones del fiscal Anticorrupción, que "lo dijo de forma expresa".

"Espero que todos los fiscales y todos los ciudadanos españoles estemos equivocados y que solo el Gobierno acierte", ha manifestado, para subrayar que los antecedentes "acreditan que el que se equivoca es el Gobierno y que los jueces y los fiscales aciertan", ha apostillado.

Feijóo ha hecho hincapié en la rebaja de penas que se está produciendo con la ley del 'solo sí es sí', una norma que considera que es el "mayor retroceso de la historia democrática en defensade las mujeres" porque ha beneficiado a más de cien agresores sexuales, mientras el Gobierno sigue culpando a los jueces, persiste en "el error" y se niega a "rectificar" el texto.

SÁNCHEZ SIN CREDIBILIDAD AL NEGAR EL REFERÉNDUM

En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, el líder del PP ha resaltado que Pedro Sánchez ha tomado las medidas contrarias de lo que prometió, convirtiendo a Bildu y ERC en puntales permanentes de su coalición; indultando a los líderes del procés; eliminando la sedición, y rebajando la malversación.

Por todo ello, el jefe de la oposición ha sentenciado que el presidente del Gobierno "no tiene credibilidad" cuando hoy dice públicamente que nunca pactará un referéndum en Cataluña.

Feijóo ha afirmado que el "patrón de comportamiento" de Sánchez en relación con el independentismo se ha mantenido "fiel" estos cuatro años porque primero le solicitan una medida y el presidente del Gobierno dice que es "una línea roja y no lo hará".

Sin embargo, ha subrayado que luego, cuando ERC "amenaza con que si no se adopta habrá consecuencias parlamentarias", el jefe del Ejecutivo dice que "lo estudiará" y su "coro" añade que es "lo más audaz porque viene a desinflamar la tensión territorial", de forma que al final "se aprueba".

"Esto ha ocurrido así en toda la legislatura y en todos los planteamientos que han hecho los independentistas", ha manifestado, para añadir que ahora el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está pidiendo un referéndum y el PSC ha admitido que "una consulta entraba dentro de las posibilidades". Además, ha añadido que la ministra Ione Belarra ha dicho que esa consulta era una reivindicación "legítima".

Según Feijóo, con esta hemeroteca no hay "ningún español que esté tranquilo en relación a esta cuestión". "La pregunta es: ¿el señor Sánchez lo necesita para acabar la legislatura o no? Si lo necesita esta legislatura hay muchas posibilidades de que lo haga. Si no, la preparará para la siguiente", ha finalizado.